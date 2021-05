Life

Πέθανε η Ολυμπία Δουκάκη

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, ήταν κόρη Ελλήνων μεταναστών. Το συγκινητικό αντίο από τη Σερ.

Η Ολυμπία Δουκάκη, η οποία είχε βραβευθεί με Όσκαρ για την ενσάρκωση του ρόλου της σαρδόνιας μεσήλικης μητέρας που συμβουλεύει την ξεροκέφαλη κόρη της για τα αισθηματικά της στη ρομαντική κομεντί Moonstruck (1987), πέθανε χθες Σάββατο σε ηλικία 89 ετών.

Η Δουκάκη, εξαδέλφη του ατυχήσαντα υποψηφίου των Δημοκρατικών για την προεδρία το 1988, του Μάικλ Δουκάκη, απεβίωσε στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη χθες το πρωί, εξαιτίας προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε τους τελευταίους μήνες, εξήγησε η θεατρική πράκτοράς της, η Άλισον Λέβι. Στο πλευρό της ήταν η κόρη της Κριστίνα Ζόριτς.

Η γεννημένη στη Μασαχουσέτη κόρη Ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ εργάστηκε για δεκαετίες στο θεατρικό σανίδι, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο πριν ξάφνου γίνει διάσημη στα 56 της, για τον ρόλο της μητέρας του χαρακτήρα που ενσάρκωσε η Σερ στο Moonstruck.

Η καριέρα της στη μεγάλη οθόνη συνεχίστηκε με ρόλους στο φιλμ Look Who's Talking (1989) και τις συνέχειές του με τον Τζον Τραβόλτα και την Κέρστι Άλι, την ταινία Steel Magnolias (1989) με τη Σίρλεϊ Μακλέιν, τη Σάλι Φιλντ και την Τζούλια Ρόμπερτς, την ταινία Mighty Aphrodite του Γούντι Άλεν (1995), ή το φιλμ Mr. Holland's Opus (1995), με τον Ρίτσαρντ Ντρέιφους.

Η Δουκάκη, που χειριζόταν μαεστρικά ρόλους που απαιτούσαν δηκτικό, ανέκφραστο χιούμορ, ήταν επίσης υποψήφια για βραβεία Emmy χάρη σε ρόλους που ενσάρκωσε σε τηλεοπτικές σειρές το 1991, το 1998 και το 1999.

Τη δεκαετία του 1970 είχε ιδρύσει το Whole Theater στο Μοντκλέρ, στο Νιού Τζέρζι, προάστιο της Νέας Υόρκης, αφού μετακόμισαν εκεί με τον σύζυγό της, τον ηθοποιό Λούι Ζόριτς.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Σερ αναφέρθηκε στον θάνατο της Ολυμπίας Δουκάκη μέσω Twitter, χαρακτηρίζοντάς την «καταπληκτική ηθοποιό» και προσθέτοντας «πως μίλησα μαζί της πριν από τρεις εβδομάδες. Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένη».

Άλλη μια οσκαρική ηθοποιός, η Βαϊόλα Ντέιβις, χαρακτήρισε την Ολυμπία Δουκάκη «την τέλεια ηθοποιό», η οποία «έκανε τους πάντες γύρω της καλύτερους» και «ήταν χαρά να συνεργάζεσαι μαζί της».

Η ταινία Moonstruck, που θεωρείται από τις πιο επιτυχημένες χολιγουντιανές ρομαντικές κομεντί που γυρίστηκαν ποτέ, απέσπασε τρία Όσκαρ από τα έξι για τα οποία ήταν υποψήφια. Σημείωσε εξάλλου μεγάλη εισπρακτική επιτυχία.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο Β΄ γυναικείου ρόλου, τον Απρίλιο του 1988, ενώ ο εξάδελφός της μαχόταν για το χρίσμα των Δημοκρατικών ώστε να είναι υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, η Ολυμπία Δουκάκη, στο τέλος της σύντομης ομιλίας της, ύψωσε το χρυσό αγαλματίδιο και φώναξε «πάμε Μάικλ».

Ο Μάικλ Δουκάκης κέρδισε όντως το χρίσμα των Δημοκρατικών, όμως κατόπιν υπέστη βαριά ήττα από τον Τζορτζ Χέρμπερτ Ουόκερ Μπους στις εκλογές.

Η Δουκάκη είχε συμμετάσχει σε αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, την προστασία του περιβάλλοντος.

Παντρεύτηκαν με τον Λούι Ζόριτς το 1962. Απέκτησαν δύο γιους και μια κόρη. Ο Ζόριτς απεβίωσε το 2018.

