Πάσχα: Τα μέτρα για γιορτινό τραπέζι και μετακινήσεις

Πόσα άτομα επιτρέπονται στο πασχαλινό τραπέζι. Τι ισχύει με μετακινήσεις. Τα πρόστιμα στους παραβάτες. Αναλυτικά τα μέτρα για το Πάσχα.

Για δεύτερο συνεχόμενο Πάσχα καλούμαστε να γιορτάσουμε με περιορισμούς εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, με τη χρήση SMS με τον κωδικό 6 θα μπορεί να γίνει η μετακίνηση την Κυριακή του Πάσχα, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς κατά την τακτική ενημέρωση του υπουργείου Υγείας.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή του Πάσχα -και μόνο- υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης δύο οικογενειών έως 9 άτομα σε εσωτερικό χώρο, και έως 12 άτομα αν πρόκειται για υπαίθριο χώρο. Η μετακίνηση θα γίνεται με την υποχρεωτική αποστολή SMS με τον κωδικό 6, ενώ συστήνεται η διενέργεια οικιακού αυτοδιαγνωστικού τεστ οισε όσους συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις αυτές.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα το χρονικό όριο απαγόρευσης κυκλοφορίας (curfew) είναι από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί.

Παράλληλα υπενθυμίζεται πως δεν υπάρχει περιορισμός στη διαδημοτική μετακίνηση μιας και από τη Μεγάλη Πέμπτη έγινε η άρση του συγκεκριμένου μέτρου.

Οι κυρώσεις

1. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου 1, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων ευρώ.

2. Ειδικώς στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ.

