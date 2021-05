Κοινωνία

Κυριακή του Πάσχα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των MMM και σήμερα. Αναλυτικά τα δρομολόγια για λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, ηλεκτρικό και μετρό.

Με τροποποιήσεις θα κινηθούν και σήμερα Κυριακή του Πάσχα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ

Κυριακή του Πάσχα: Για όλα τα οχήματα (λεωφορεία και τρόλεϊ) θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής-αργιών.

Δρομολόγια μέσων σταθερής τροχιάς

Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα του Πάσχα

ΗΣΑΠ (γραμμή 1 Μετρό): Δρομολόγια ανά 10,3”

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10?

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10/

Τραμ: Δρομολόγια ανά 30? (ανά 15? στο τμήμα Μουσών-Σύνταγμα)

