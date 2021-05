Πολιτισμός

Ανάσταση και Πάσχα εν μέσω πανδημίας στους δήμους της Αττικής

Οι Δήμοι βρέθηκαν και φέτος στην πρώτη γραμμή, ώστε να μεριμνήσουν για τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους και τους αδύναμους οικονομικά.

Προσαρμοσμένοι στα σημεία των καιρών και στα περιοριστικά μέτρα για τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού γιόρτασαν την Ανάσταση οι δήμοι της Αττικής. Μπορεί το «Χριστός Ανέστη» να ακούστηκε νωρίτερα από το συνηθισμένο, όμως αυτό δεν στέρησε ούτε τη χαρά, ούτε την ψυχική ανάταση, ούτε τη λαμπρότητα της στιγμής.

Άλλωστε όλη η Μεγάλη Εβδομάδα κινήθηκε μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες. Με τις εκκλησίες να λειτουργούν με περιορισμένο αριθμό πιστών και τους περισσότερους να βιώνουν και να κοινωνούν το Θείο Δράμα και την κορύφωσή του από το σπίτι τους, ενώ η νύχτα της Ανάστασης βρήκε τον περισσότερο κόσμο στα μπαλκόνια του και ο εορτασμός της ανήμερα της Λαμπρής, τους περισσότερους στο δικό τους σπίτι και όχι σε σπίτια συγγενών και φίλων, ούτε εκτός Αττικής.

Την ώρα της Ανάστασης σε όλους τους δήμους της Αττικής τα πυροτεχνήματα έσκισαν τον ουρανό, δίνοντας έναν πανηγυρικό τόνο στη στιγμή και η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών απόλαυσε το θέαμα από τα μπαλκόνια και τις αυλές τους. Όλοι οι δήμαρχοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα προς τους δημότες τους μαζί με τις πασχαλινές ευχές τους και αναφέρθηκαν στην ελπίδα που μοιράζει ο εμβολιασμός, πως αυτό το γεμάτο περιορισμούς Πάσχα της πανδημίας δεν θα επαναληφθεί.

Οι δήμοι όλες αυτές τις ημέρες προσπάθησαν να καλύψουν το όποιο κενό επέβαλε η πανδημία, στον βαθμό που αυτό θα ήταν δυνατόν. Οι περισσότεροι μετέδιδαν καθημερινά και διαδικτυακά τις Θείες Ακολουθίες των Ιερών Ναών της πόλης τους, μέσα από ειδική πλατφόρμα της επίσημης ιστοσελίδας τους, το ίδιο έκαναν και με την Ανάσταση, μερίμνησαν για τα άτομα που βιώνουν απομονωμένα αυτή την πανδημία, όπως οι ηλικιωμένοι, οι ευπαθείς ομάδες κ.α., μοίρασαν μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου τους τα «Πασχαλινά γεύματα» στις άπορες οικογένειες και σε αυτές που δεν μπορούν οικονομικά ή για λόγους υγείας να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους, ενώ αρκετοί δήμοι δημιούργησαν και καλαθάκια με λαμπάδα, κουλουράκια και σοκολατένιο αυγό για τα παιδιά.

Σε πολλούς δήμους αυτά τα «Πασχαλινά γεύματα» προσφέρονται με εθελοντές ακόμη και ανήμερα του Πάσχα.

