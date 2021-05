Κοινωνία

Πάσχα στο Κορυδαλλό για τον Μένιο Φουρθιώτη

Ο παρουσιαστής κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του.

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής του Πάσχα ο Μένιος Φουρθιώτης.

Ο γνωστός παρουσιαστής και οι δύο συγκατηγορούμενοι του κρίθηκαν προφυλακιστέοι το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου μετά από μια μαραθώνια κατάθεση.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο Φουρθιώτης

Σύμφωνα με πληροφορίες ο παρουσιαστής αρνήθηκε τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί ότι ο ίδιος σχεδίασε τις επιθέσεις στο σπίτι του.

Την ίδια στάση, σύμφωνα με πληροφορίες, κράτησαν και οι δύο άνδρες που φέρονται ως οι δράστες των επιθέσεων στην οικία Φουρθιώτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες επέμειναν πως η μόνη τους σχέση με τον Μένιο Φουρθιώτη είναι ότι τους είχε προσλάβει ως φύλακες μετά την απόφαση να αποσυρθεί η αστυνομική συνοδεία.

