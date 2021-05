Υγεία - Περιβάλλον

Ο Βασιλακόπουλος για το εμβόλιο της AstraZeneca στις εγκύους

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας απαντά στο κατά πόσο είναι ασφαλή τα εμβόλια κατά του κορονοϊού στις εγκύους.

Απάντηση στο μεγάλο ερώτημα σχετικά με το κατά πόσο είναι ασφαλή για τις εγκύους τα εμβόλια κατά του κορονοϊού έδωσε ο καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

«Όταν πρωτοβγήκαν τα εμβόλια και βρίσκονταν στις κλινικές δοκιμές φάσης 3 για να εγκριθούν, δεν είχαν συμπεριληφθεί έγκυοι γυναίκες παρά μόνο αυτές που ήταν ήδη και δεν το γνώριζαν. Στη συνέχεια εμβολιάστηκαν αρκετές έγκυοι χωρίς κανένα πρόβλημα και οι επιστημονικοί οργανισμοί συνέστησαν τον εμβολιασμό τους, διότι ο κίνδυνος αν νοσήσουν από κορονοϊό είναι πολύ μεγαλύτερος από το να εμβολιαστούν», ανέφερε στον ΣΚΑΪ.

Αναφορικά με τη σύσταση να εμβολιάζονται με mRNA κι όχι με AstraZeneca, εξήγησε ότι πρόσφατα δημοσιεύτηκε σε ένα από τα πιο έγκριτα ιατρικά περιοδικά ένα άρθρο που έλεγε ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός εγκύων που εμβολιάστηκαν στις ΗΠΑ με mRNA δεν έχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, δημιουργώντας ένα αίσθημα ασφάλειας.

«Ωστόσο, το ότι έχουμε αυτή την εξασφάλιση για τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna, δε σημαίνει ότι έχουμε κάποιο σήμα κινδύνου για τα άλλα εμβόλια ή έχουν κάποια επιπλοκή. Το εμβόλιο της AstraZeneca είναι ένα απόλυτα ασφαλές εμβόλιο και για τις εγκύους», είπε κλείνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Βασιλακόπουλος.

