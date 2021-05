Κόσμος

Σεισμός στη Χιλή

Ισχυρή σεισμική δόνηση συντάραξε τη Χιλή. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες.

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε ανοιχτά του Κοκίμπο, στην Χιλή, ανακοίνωσε σήμερα το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, πρόσθεσε το EMSC.

