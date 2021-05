Αθλητικά

Ο Ρονάλντο θέλει να χωρίσει με τη “Μεγάλη Κυρία”, αλλά δεν βρίσκει ομάδα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πορτογάλος σταρ φέρεται να είναι δυσαρεστημένος από την παρουσία του στην Ιταλία, αλλά «τρώει πόρτα», από τις ομάδες που τον ενδιαφέρουν.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Γιουβέντους, φαίνεται πως έχει αρχίσει. Και οι λόγοι είναι αρκετοί, όπως η εξοικονόμηση χρημάτων για την «Μεγάλη Κυρία», η ψυχολογική κατάσταση του διάσημου άσου στο Τορίνο και η απογοήτευση του, σχετικά με τον σχεδιασμό των πρωταθλητών Ιταλίας.

Όπως επαναλαμβάνει η ισπανική εφημερίδα «Marca», ο CR7 αναζητά νέο σταθμό στην ποδοσφαιρική του καριέρα και στο πλαίσιο αυτό, έχει αναθέσει στον μάνατζερ του, Ζόρζε Μέντες να «βολιδοσκοπήσει» την αγορά. Μάλιστα, στο δημοσίευμα, αναφέρεται πως ο Ρονάλντο εξετάζει την επιστροφή του στην Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας συζητήσει το θέμα με αρκετούς από τους πρώην συμπαίκτες του στους Μαδριλένους. Όμως η πρώτη απάντηση που εισέπραξε από τον ισπανικό σύλλογο, ήταν αρνητική.

Ο ισπανικός Τύπος αποκάλυψε πρόσφατα πως το θέμα Ρονάλντο εξετάσθηκε και από την Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ. Οι διοικητικοί ηγέτες των «κόκκινων διαβόλων» δεν έχουν κλείσει οριστικά την πόρτα, αλλά και εδώ φαίνεται περίπλοκο το ζήτημα. Όσο για την Παρί Σεν Ζερμέν, ο διάσημος Πορτογάλος εκτιμάται απλώς ως μία αξιόπιστη επιλογή.

Το βέβαιο είναι, πως ο χαρισματικός επιθετικός, θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να πάρει μεταγραφή για κάποιο... εξωτικό ή και λιγότερο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Όμως η προχωρημένη ποδοσφαιρική του ηλικία, ο κολοσσιαίος μισθός του, η δύσκολη οικονομική κατάσταση πολλών συλλόγων και η παρουσία άλλων επιτυχημένων παικτών στην αγορά, αποτελούν σοβαρά εμπόδια.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη – κορονοπάρτι: συνελήφθη ένας Γάλλος για τη διοργάνωση του

Πέθανε η Ολυμπία Δουκάκη

Καλάβρυτα: Το “Χριστός Ανέστη” με τον πιο… ηχηρό τρόπο (βίντεο)