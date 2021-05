Κοινωνία

Εξιχνιάστηκαν υποθέσεις διάρρηξης και κλοπής από αυτοκίνητα

Δυο νεαρές γυναίκες φέρεται να είναι αυτές που "άνοιγαν" τα αυτοκίνητα και αφαιρούσαν από το εσωτερικό τους, χρηματικά ποσά, αντικείμενα και κάρτες.

Δύο γυναίκες, ηλικίας 25 και 27 ετών, φέρεται ότι προέβησαν σε τρεις διαρρήξεις οχημάτων, αφαιρώντας από το εσωτερικό τους χρηματικά ποσά, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, καθώς και τραπεζικές κάρτες με τις οποίες πραγματοποίησαν συναλλαγές ύψους 350 ευρώ.

Τις κλοπές διέπραξαν από κοινού, στις 13 Μαρτίου, σε περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το τμήμα ασφαλείας Ωραιοκάστρου για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία.

