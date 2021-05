Πολιτική

Σακελλαροπούλου - Πάσχα: μήνυμα αισιοδοξίας, υπερηφάνειας και αποφασιστικότητας

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, από τον Άι Στράτη, έστειλε επίσης και ηχηρό μήνυμα…. στην άλλη πλευρά του Αιγαίου.

Πάσχα στην καρδιά του Αιγαίου, τον Αϊ Στράτη με τους 200 ακρίτες κατοίκους του, επέλεξε να κάνει σήμερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στέλνοντας «προς όλους τους Έλληνες ένα μήνυμα αισιοδοξίας, υπερηφάνειας και αποφασιστικότητας» αλλά και σημειώνοντας σε κάθε κατεύθυνση πως η Ελλάδα «επιθυμεί ειρηνική συνεργασία και καλές σχέσεις με τους γείτονές της. Δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν δέχεται απαράδεκτες διεκδικήσεις και απειλές από κανέναν».

Αρχικά στο αεροδρόμιο της Λήμνου όπου προσγειώθηκε και όπου η έδρα των φρουρών του Αιγαίου, της 130ης Σμηναρχίας Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας, συναντήθηκε με ιπταμένους και τεχνικούς των αεροσκαφών τύπου F 16 που εδρεύουν εκεί και των ελικοπτέρων Super Puma που πραγματοποιούν έρευνες και διασώσεις στο Αιγαίο.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη και ευχήθηκε σε όλους, σημειώνοντας σε δήλωση της «το υψηλό αίσθημα ευθύνης, από το φρόνημα και την αποφασιστικότητα που διακατέχει τα πληρώματα επιφυλακής, ιπτάμενους και τεχνικούς, καθώς και το προσωπικό της 130ης Σμηναρχίας Μάχης, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης της εθνικής μας κυριαρχίας».

Για την κυρία Σακελλαροπούλου «είναι όλοι αυτοί που, αγνοώντας κούραση και προσωπικό κόστος, υπερασπίζονται την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας. Όλοι που, με πίστη, μαχητικότητα και συνέπεια, αποδεικνύουν ότι μπορούμε να υπερβούμε κάθε πρόκληση και κάθε κίνδυνο».

Στη δήλωση της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε πως «η Ελλάδα, ένα σύγχρονο κράτος στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ενδυναμώνει τις συμμαχίες της, σέβεται το διεθνές δίκαιο και επιθυμεί ειρηνική συνεργασία και καλές σχέσεις με τους γείτονές της. Δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν δέχεται απαράδεκτες διεκδικήσεις και απειλές από κανέναν.

Και η καλύτερη απόδειξη γι' αυτό, είπε απευθυνόμενοι στα πληρώματα των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων, είστε εσείς, οι άνδρες και οι γυναίκες των Ενόπλων μας Δυνάμεων, οι εγγυητές της ειρήνης και της ασφάλειας στα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα».

Από τη Λήμνο με πτήση ελικοπτέρου η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στον Άι Στράτη. Πρώτος συμβολικός σταθμός πριν τον οικισμό του Αγίου Ευστρατίου το Ακρωτήριο Σιαλμά (τέως Τρυπητή) όπου το μνημείο του Υποσμηναγού Νικόλαου Σιαλμά, «του πρώτου νεκρού πιλότου της Πολεμικής μας Αεροπορίας σε αερομαχία στο Αιγαίο».

Καταθέτοντας στεφάνι υπό τους ήχους μιας σάλπιγγας η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποκλίθηκε με συγκίνηση «στη μνήμη του 27χρονου Υποσμηναγού που στις 18 Ιουνίου 1992, έχασε τη ζωή του εδώ, στη θαλάσσια περιοχή του Αϊ Στράτη, υπερασπιζόμενος τον εθνικό μας εναέριο χώρο από τουρκικά αεροσκάφη».

Όπως είπε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας λίγο πριν αναχωρήσει για τη συνάντηση της με τους ανθρώπους του μικρονησιού «η ηρωική πράξη του υποσμηναγού δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Η πατρίδα τον ευγνωμονεί. Όπως ευγνωμονεί και όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που με αυταπάρνηση και αυτοθυσία διασφαλίζουν καθημερινά την ακεραιότητα των συνόρων μας και την εθνική μας κυριαρχία».

