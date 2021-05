Κοινωνία

Περιστέρι: Χαροπαλεύει 21χρονος μετά από τροχαίο

Τροχαίο - σοκ στη Θηβών σημειώθηκε λίγο μετά την Ανάσταση. Δίνει μάχη για τη ζωή του ένας 21χρονος.

(φωτογραφίες αρχείου)

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα στο Περιστέρι.

Συγκεκριμένα στη διαστάυρωση των οδών Θηβών και Παναγή Τσαλδάρη, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να μετατραπούν σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 03:00, και σύμφωνα με τις πληροφορίες το ένα από τα δύο αυτοκίνητα παραβίασε κόκκινο φανάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους 2 οδηγούς, 21 χρονών, δίνει μάχη για τη ζωή του.

