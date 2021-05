Κοινωνία

Θρήνος για τον ξαφνικό θάνατο 30χρονης εγκύου

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία. Που οφείλεται ο θάνατος της.

Σε μαζική πνευμονική εμβολή αποδίδεται ο θάνατος της 30χρονης Μαρίας Κιοσεντερλή-Μπουμπούλη που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Κατούνας και την Αιτωλοακαρνανία.

Η άτυχη γυναίκα, έγκυος στον 6ο μήνα, υπέστη μαζική πνευμονική εμβολή (απόφραξη της πνευμονικής αρτηρίας) στο σπίτι της, όπου και την εντόπισε νεκρή ο σύζυγός της.

«Είναι κάτι που δυστυχώς δεν προλαμβάνεται και η άτυχη γυναίκα δεν ήταν σε θέση να το γνωρίζει. Ακόμη και σε νοσηλευόμενους ασθενείς είναι δύσκολο να παρασχεθεί βοήθεια, εξελίσσεται ραγδαία», δήλωσε η ιατροδικαστής Βασιλική Τζιόλα.

Η κηδεία της άτυχης γυναίκας θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κατούνας στις 12:00 π.μ. της Δευτέρας του Πάσχα.

