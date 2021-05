Παράξενα

Γρεβενά: Νεαροί έκλεψαν αυτοκίνητο, τράκαραν και κατέληξαν στο νοσοκομείο

Εξετράπη το όχημα που είχαν κλέψει τρεις νεαροί και κατέληξαν στο νοσοκομείο...

Στο νοσοκομείο Γρεβενών για τις πρώτες βοήθειες κατέληξαν τρεις νεαροί, οι οποίοι συνελήφθησαν για κλοπή οχήματος και παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας κατά περίπτωση, όταν το φορτηγάκι στο οποίο επέβαιναν και το οποίο είχαν αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο από αμαξοστάσιο στα Γρεβενά, εξετράπη της πορείας του.

Το όχημα εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από την αστυνομία, ενώ είχε εκτραπεί από το δρόμο σε περιοχή των Γρεβενών, με τους τρεις τους να βρίσκονται μέσα σε αυτό.

Ο δεκαοκτάχρονος οδηγός για να αποφύγει τον έλεγχο διέφυγε, ενώ οι άλλοι δύο συνεπιβάτες ένας εικοσάχρονος και ένας δεκαεννιάχρονος αλλοδαπός μεταφέρθηκαν ελαφρώς τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Γρεβενών για τις πρώτες βοήθειες, όπου προσήλθε αργότερα και ο δεκαοκτάχρονος.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο δεκαοκτάχρονος οδηγός τελούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, και στερούνταν άδεια οδήγησης.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Γρεβενών, ενώ οι τρεις τους θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γρεβενών.

