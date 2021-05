Πολιτική

Τσίπρας στο Λαϊκό: Αντάλλαξε ευχές και τσούγκρισε αβγά με το προσωπικό

Ένα «μεγάλο ευχαριστώ» σε «όλους που είναι στην πρώτη γραμμή και βρίσκονται δίπλα στους ανθρώπους που αγωνιούν και δίνουν τη μάχη της ζωής» μετέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την επίσκεψη του στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Μιλώντας με γιατρούς, νοσηλευτές, εργαζόμενους στην καθαριότητα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είπε ότι αυτές τις μέρες που όλοι έχουμε ανάγκη να πάρουμε από το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης, η σκέψη μας δεν μπορεί παρά να είναι «δίπλα στους ανθρώπους που δίνουν μάχη και δίπλα σε εσάς που τους στηρίζετε 14 μήνες τώρα, που δίνετε από το υστέρημα της δύναμης σας για να βοηθήσετε τους συνανθρώπους μας που δίνουν τη μάχη της ζωής». Σημείωσε ότι «θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν αρκούν λόγια ευγνωμοσύνης, αλλά πρέπει επιτέλους να υπάρξει και έμπρακτη στήριξη σε όλους εσάς, νοσηλευτές, γιατρούς, προσωπικό που δίνει αυτή τη μάχη». Χρειαζόμαστε, πρόσθεσε, «ένα νέο και ισχυρό ΕΣΥ που θα δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους του». Ο κ. Τσίπρας είπε ότι «είναι λυπηρό το γεγονός ότι 14 μήνες τώρα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση» και «ακόμα πιο λυπηρό ότι τείνουμε να συνηθίσουμε την ιδέα της απώλειας». «Την Ανάσταση τη γιορτάσαμε χτες», συνέχισε, «αλλά η συλλογική ανάσταση δεν θα έρθει από μόνη της, θα έρθει με αγώνες και διεκδικήσεις και πρέπει να μη συμβιβαστούμε στην ιδέα ότι μπορούμε να ζούμε με λιγότερα από αυτά που μας αξίζουν».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταξύ άλλων τόνισε ότι πρέπει να δοθεί η μάχη «για να στηρίξουμε τους ανθρώπους του μόχθου». «Δεν είναι μόνο η πανδημία, είναι και όλα όσα έρχονται τώρα με την κατάργηση του 8ωρου, το οποίο έχει καταργηθεί στην πράξη, φανταστείτε να καταργηθεί και θεσμικά, πρέπει να δώσουμε τον αγώνα για να στηρίξουμε τις νέες γενιές, τους νέους ανθρώπους, που έρχονται να μπουν στην αγορά εργασίας με μια ελπίδα να ζήσουν μια καλύτερη ζωή», σημείωσε.

Κατά τη συζήτηση με το προσωπικό, ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων του Λαϊκού, Τάσος Αντωνόπουλος, ανέφερε ότι «η ανάσταση για εμάς δεν έχει έρθει ακόμα, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε με 811 διασωληνωμένους και 70-80 θανάτους». «Γι' αυτό εμείς είμαστε δίπλα στον ασθενή, όμως λείπουν αυτά που θα έπρεπε από το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν θωρακίστηκε, δεν είναι ώρα για τέτοια, θα τα δούμε στην πορεία», είπε. Εξήγησε ότι τα λουλούδια που προσέφεραν στον κ. Τσίπρα έχουν το άσπρο και το κόκκινο γιατί συμβολίζουν την ελπίδα και τον αγώνα των εργαζόμενων στα νοσοκομεία. Συνομιλώντας με εργαζόμενη στην καθαριότητα που έθεσε το θέμα της μονιμοποίησης τους, ο κ. Τσίπρας είπε ότι «δώσαμε τη μάχη και στο ΣτΕ γιατί η δική μας λογική ήταν ότι δεν έχει νόημα να είναι ο εργολάβος, να εκμεταλλεύεται εργαζόμενους και να παρέχει υπηρεσίες πιο ακριβά στο ελληνικό δημόσιο από ό,τι αν το δημόσιο, για θέσεις πάγιες και διαρκείς, προσλάβει τον απαιτούμενο αριθμό των ανθρώπων που χρειάζεται για τον καθαρισμό και για σίτιση των νοσοκομείων». «Νομοθετήσαμε, πήγαμε στο ΣτΕ, κερδίσαμε τη μάχη, ξανανομοθετήσαμε, τώρα βέβαια ήρθε καινούρια κυβέρνηση που έχει μια άλλη λογική...», είπε. «Εσείς καλύπτετε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, συνεπώς και μέσα από την προσπάθεια που κάνουν εδώ το συνδικάτο των εργαζόμενων αλλά και από τη δική μας παρέμβαση στη βουλή η πίεση θα είναι διαρκής για να ανανεώνονται οι συμβάσεις σας», τόνισε ο κ. Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι «βεβαίως αυτό δεν μια λύση οριστική». Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε ότι «θα δώσουμε τη μάχη να σας στηρίξουμε μην τυχόν και σας αφήσουν στον δρόμο».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων είπε ότι το 33% των εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία είναι συμβασιούχοι και «επί ξύλου κρεμάμενοι». «Δεν συμβαίνει μόνο στο Λαϊκό, συμβαίνει σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, μέσα στην πανδημία και δεν είχαμε μόνιμες προσλήψεις...», είπε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημείωσε ότι «εξίσου μεγάλο θέμα πέρα από τη μονιμοποίηση των ανθρώπων που έδωσαν τη μάχη αυτούς τους 14 μήνες και θα έχει και συνέχεια, είναι η αναβάθμιση του μισθολογίου και η ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά». Τόνισε ότι «τώρα που δεν υπάρχει τρόικα πάνω απ' το κεφάλι μας να μας πιέζει και να μας αναγκάζει σε μια άλλη πολιτική και που ο μέσος πολίτης έχει συνειδητοποιήσει την αξία του λειτουργήματος του δικού σας, είναι η ώρα να γίνει αυτό το βήμα προς την αποκατάσταση ενός δίκαιου αιτήματος".

