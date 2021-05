Κοινωνία

Αγία Παρασκευή: Πήγαν στην Ανάσταση με... καραμπίνες

Συναγερμός το βράδυ της Ανάστασης στην Αγία Παρασκευή. Στρατιωτικοί έβγαλαν καραμπίνες στον Άγιο Ανδρέα και ο κόσμος πανικοβλήθηκε.

Στη σύλληψη δύο στρατιωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στην Αγία Παρασκευή επειδή κυκλοφορούσαν με καραμπίνες πριν την Ανάσταση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κόσμος που είχε πάει στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα είδε τους άνδρες με τα όπλα και κάλεσε την αστυνομία. Στο σημείο πήγαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, έψαξαν την περιοχή και εντόπισαν τους εντόπισαν μαζί με τις καραμπίνες.

Αφού τους συνέλαβαν τους οδήγησαν στο τμήμα, και από την εξακρίβωση διαπιστώθηκε πως είναι εν ενεργεία στρατιωτικοί.

Οι ίδιοι υποστήριξαν πως είχαν τις καραμπίνες για να ρίξουν μπαλωθιές για την Ανάσταση. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το νόμο περί όπλων.

