Κορονοϊός - Ινδία: Η Βρετανία στέλνει άλλους 1000 αναπνευστήρες

Ασύλληπτες διαστάσεις παίρνει η πανδημία στην χώρα.

Η Βρετανία θα στείλει 1000 επιπλέον αναπνευστήρες στην Ινδία, για να βοηθήσει τη χώρα, που έχει πληγεί σφόδρα από την πανδημία του νέου κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ.

«Είναι σημαντικό να ακούμε πολύ προσεκτικά τις ινδικές αρχές και να βλέπουμε τι θα τους δίνουμε, ό,τι έχουν ανάγκη και ό,τι θέλουν», είπε στο Sky News ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας, που συνομίλησε πρόσφατα με τον Ινδό ομόλογό του Σουμπραχμαμνιάμ Τζαϊσανκάρ. Οι δυο τους θα συναντηθούν αύριο με αφορμή τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7 στο Λονδίνο, όπου έχει προσκληθεί ο επικεφαλής της ινδικής διπλωματίας.

Μια πρώτη αποστολή συμπυκνωτών οξυγόνου και αναπνευστήρων από τη Βρετανία έφθασε την Τρίτη στην Ινδία και ένα δεύτερο φορτίου του ίδιου τύπου επρόκειτο να φθάσει την Παρασκευή. Συνολικά, 495 συμπυκνωτές οξυγόνου και 200 αναπνευστήρες παραδόθηκαν από το Λονδίνο.

«Τους έχουμε παράσχει συμπυκνωτές οξυγόνου, τους έχουμε παράσχει αναπνευστήρες και θα τους στείλουμε άλλο ένα φορτίο 1000 αναπνευστήρων», δήλωσε ο Ράαμπ.

Η Ινδία κατέγραψε σχεδόν 400.000 νέα κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες και 3.689 θανάτους, με αποτέλεσμα το σύνολο των νεκρών από τον νέο κορονοϊό να ανέρχεται σε άνω των 215.000 στη χώρα.

