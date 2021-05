Κόσμος

Γαλλία: Κορονοπάρτι με 400 άτομα - Επενέβη η Αστυνομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επέμβαση της αστυνομίας σε παράνομο πάρτι με τη συμμετοχή 400 ανθρώπων.

Σχεδόν 400 άνθρωποι συμμετείχαν χθες το βράδυ σε ένα «free-party», κοντά στην Ντιζόν (κεντροανατολική Γαλλία), πριν από την επέμβαση της αστυνομίας, μία ημέρα έπειτα από μία ακόμη παράνομη γιορτή που οργανώθηκε στη δυτική Γαλλία, παρά τα μέτρα καραντίνας.

Το πάρτι, το οποίο έγινε σε μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη της μικρής κοινότητας Κουσεϊ, σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από την Ντιζόν, έληξε τη νύχτα με την επέμβαση της αστυνομίας και την προσαγωγή του φερόμενου ως διοργανωτής, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο την περιφέρεια.

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτήν την εκδήλωση, που είναι απόλυτα ανεύθυνη στο πλαίσιο της υγειονομικής κατάστασης της χώρας. Η στιγμή δεν έχει έλθει για να μειώσουμε την προσοχή», είπε στο AFP ο περιφερειάρχης της Βουργουνδίας-Φρανς-Κοντέ Φαμπιάν Σουντρί.

Γύρω στις 20.00 το βράδι τοπική ώρα οι αρχές έμαθαν για το παράνομο πάρτι και έστειλαν στο σημείο μια δύναμη 140 αστυνομικών και χωροφυλάκων, διευκρίνισε η περιφέρεια. Ένα ελικόπτερο της χωροφυλακής συμμετείχε επίσης στην επιχείρηση. Κόσμος επιχείρησε να μπει στον χώρο, προτού απωθηθεί από τη «μέτρια χρήση δακρυγόνων», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η μουσική διακόπηκε γύρω στις 02.00 με την κατάσχεση του ηχοσυστήματος, ενώ ακολούθησε η σταδιακή εκκένωση του χώρου. Δύο άνθρωποι προσήχθησαν, μεταξύ αυτών ο φερόμενος ως διοργανωτής. Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου βεβαίωσαν 205 πρόστιμα για «μη τήρηση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας».

Το παράνομο πάρτι έλαβε χώρα μία ημέρα έπειτα από ένα ρέιβ πάρτι τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στη Βρετάνη, με τη συμμετοχή περίπου 500 ανθρώπων, το οποίο διέλυσαν οι αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι: Χαροπαλεύει 21χρονος μετά από τροχαίο

Θρήνος για τον ξαφνικό θάνατο 30χρονης εγκύου

Αγία Παρασκευή: Πήγαν στην Ανάσταση με... καραμπίνες