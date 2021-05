Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοπάρτι με γιατρούς και... χασίς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελάχιστοι γιατροί βρέθηκαν σε νηφάλια κατάσταση...

Απτόητοι από τη νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας και τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα της πανδημίας, δεκάδες απόφοιτοι της Ιατρικής συγκεντρώθηκαν πριν από λίγες μέρες σε προάστιο της Κολωνίας για ένα ολονύχτιο ξέφρενο πάρτι με δυνατή μουσική και…χασίς.

Το κορονοπάρτι οργανώθηκε σε ένα πρόχειρο εξοχικό παράπηγμα, σε απομονωμένη και σχεδόν δασώδη περιοχή, με τη συμμετοχή περίπου τριάντα έως τριανταπέντε καλεσμένων. Τελικά, όμως, οι ξενύχτηδες δεν πέρασαν απαρατήρητοι. Το πιθανότερο είναι ότι κάποιος ειδοποίησε την αστυνομία για να παρέμβει.

Μόλις οι αστυνομικοί εμφανίστηκαν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μερικοί από τους καλεσμένους σκαρφάλωσαν στη στέγη του εξοχικού σπιτιού και κατάφεραν να διαφύγουν. Άλλοι είχαν σχεδόν ναρκωθεί και οι αστυνομικοί κατέβαλαν προσπάθεια μέχρι να τους ξυπνήσουν και να μάθουν λεπτομέρειες.

Εκείνοι που μπορούσαν ακόμη να μιλήσουν έδιναν απαντήσεις όπως «Είμαστε όλοι εμβολιασμένοι, μην ανησυχείτε» ή «Γιατρός είμαι κι εγώ, ξέρω τι κάνω…» Εκπρόσωπος της δημοτικής Αρχής δήλωσε ότι οι συμμετέχοντες στο πάρτι γιόρταζαν το πτυχίο τους και προφανώς…ξεφάντωσαν λίγο παραπάνω.

Πρόστιμο και άλλες κυρώσεις

Η εφημερίδα Bild έγραψε για ένα «οργιαστικό πάρτι με μουσική τέκνο». Η δήμαρχος της Κολωνίας Ενριέτε Ρίκερτ, μιλώντας στην τοπική εφημερίδα Express, εξέφρασε την αγανάκτησή της για το περιστατικό, λέγοντας ότι «με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο μέτωπο της πανδημίας είναι ανεύθυνο να διοργανώνει κανείς πάρτι με τόσο πολύ κόσμο, ειδικά αν ισχύει αυτό που ακούμε, ότι οι εορτάζοντες ήταν γιατροί ή φοιτητές Ιατρικής και θα έπρεπε να γνωρίζουν καλύτερα από όλους τι ακριβώς έκαναν».

Όπως προβλέπει ο νόμος, καθένας από τους ξενύχτηδες θα τιμωρηθεί με πρόστιμο 250 ευρώ γιατί παραβίασε την απαγόρευση κυκλοφορίας. Επιπλέον, η Bild υποστηρίζει ότι η αστυνομία ερευνά πιθανή παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών. Η δημοτική αρχή της Κολωνίας προειδοποιεί ότι θα έρθει σε επαφή με κλινικές της πόλης για να διαπιστώσει αν απασχολούνται εκεί οι "παραβάτες".

Οι Αρχές δεν αποκλείεται να επικοινωνήσουν και με τους γιατρούς που επιβλέπουν το διδακτορικό των "παραβατών"...

Ειδήσεις σήμερα:

Οικουμενικός Πατριάρχης: Ως διάβαση βιώνουμε το Πάσχα κι εφέτος

Amber Alert: Θρίλερ με την εξαφάνιση 15χρονου

Αγία Παρασκευή: Πήγαν στην Ανάσταση με... καραμπίνες