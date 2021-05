Κόσμος

Ισπανία - Ψηφιακό πάσο: Δεκάδες νέοι χόρεψαν με την ψυχή τους σε κλαμπ

Για πρώτη φορά εδώ και οκτώ μήνες, η Ζιρόνα έζησε ξανά ένα μέρος της νυχτερινής ζωής της, χάρη σε ένα πρόγραμμα πιλοτικού ψηφιακού πάσου.

Οι μάσκες που φορούσαν υποχρεωτικά δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους, καθώς δεκάδες νέοι στη Ζιρόνα της Ισπανίας λικνίζονταν στους ρυθμούς της house μουσικής, την οποία έπαιζε ζωντανά ένας DJ.

Για πρώτη φορά εδώ και οκτώ μήνες, η Ζιρόνα έζησε ξανά ένα μέρος της νυχτερινής ζωής της, αυτό το Σαββατοκύριακο, χάρη σε ένα πρόγραμμα πιλοτικού ψηφιακού πάσου, το οποίο οι αρχές ελπίζουν ότι θα επιτρέψει τις κοινωνικές επαφές χωρίς να διασπείρεται ο νέος κορονοϊός.

Από τον Οκτώβριο, οι συναυλίες έχουν απαγορευτεί στην περιφέρεια της Καταλονίας, στη βορειοανατολική Ισπανία, ενώ τα εστιατόρια και τα μπαρ δεν λειτουργούν τη νύχτα από τον Δεκέμβριο.

Όμως, βάσει ενός σχεδίου με στόχο την ανάκαμψη του τομέα της φιλοξενίας, οι κάτοικοι στη Ζιρόνα θα μπορούσαν για μία βραδιά να αποκτήσουν ένα ψηφιακό πάσο που θα τους επέτρεπε να πάνε σε μια συναυλία ή να δειπνήσουν σε πέντε εστιατόρια.

Για να το κάνουν αυτό, έπρεπε να «κατεβάσουν» μια εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνά τους και να υποβληθούν σε τεστ αντιγόνων Covid-19, να επιδείξουν ένα αρνητικό PCR τεστ ή να αποδείξουν ότι έχουν ήδη περάσει τον νέο κορονοϊό.

Περίπου 250 άνθρωποι έσπευσαν σε 20 λεπτά να προμηθευτούν τα εισιτήρια για τη βραδιά στο κλαμπ το Σάββατο.

«Μου φαίνεται φανταστικό, διότι όλο αυτό μας επηρεάζει ψυχολογικά. Μπορεί να είμαστε σωματικά καλά, όμως δεν είμαστε ψυχολογικά, επομένως πιστεύω ότι αυτού του είδους οι δραστηριότητες, ελεγχόμενες και με μέτρα ασφαλείας, είναι φανταστικές», λέει η Σουζάνα Μπεργκάς 26 ετών από την Zιρόνα.

Στα πέντε εστιατόρια που συμμετείχαν στο πρόγραμμα τους επετράπη να λειτουργήσουν με χωρητικότητα στο 80%.

«Η πρωτοβουλία Open Girona είναι ένα σχέδιο που στοχεύει να δοκιμάσει ένα μοντέλο ψηφιακών πάσων διενέργειας τεστ και εμβολιασμού προκειμένου να ανοίξουμε ξανά τη Zιρόνα, με έναν ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο», σημειώνουν, σε σημερινή ανακοίνωσή τους, οι διοργανωτές Blockchain Centre of Catalonia, ένας δημόσιος οργανισμός.

Μια δοκιμαστική συναυλία στη Βαρκελώνη τον Μάρτιο, όπου 5000 άνθρωποι έκαναν rapid τεστ Covid-19 και κατέκλυσαν έναν χώρο χωρίς να τηρούν τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, δεν οδήγησε σε μολύνσεις, σύμφωνα με τους διοργανωτές, δίνοντας ελπίδα στον τομέα της ζωντανής μουσικής.

