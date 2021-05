Αθλητικά

Open Μαδρίτης: Η Σάκκαρη στους “16”

Από νίκη σε νίκη η Μαρία Σάκκαρη στη Μαδρίτη.

Στη φάση των «16» του Open της Μαδρίτης προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετώπισε την Ανέτ Κονταβέιτ, στο πλαίσιο της φάσης των «32», και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην τενίστρια από την Εσθονία. Η Σάκκαρη επιβλήθηκε εύκολα με 6-3, 6-1 ύστερα από αγώνα διάρκειας 61 λεπτών και πήρε το «εισιτήριο» για τους «16».

H Ελληνίδα τενίστρια (Νο 19 στον κόσμο και Νο 16 στο κυρίως ταμπλό), για μια θέση στους «8» καλείται να αντιμετωπίσει την Καρολίνα Μούχοβα από την Τσεχία (Νο 20 στην παγκόσμια κατάταξη), η οποία έκανε την έκπληξη και απέκλεισε στους «32» την Ναόμι Οσάκα από την Ιαπωνία (Νο 2 στον κόσμο), επικρατώντας με 6-4, 3-6, 6-1.

