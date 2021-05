Κοινωνία

Πάσχα: Αρνιά σε μπαλκόνια και ταράτσες (εικόνες)

Οι σούβλες στήθηκαν σε αυλές, πιλοτές, μπαλκόνια και πεζοδρόμια, ενώ ο ουρανός σκεπάστηκε απο ένα σύννεφο αφρικανικής σκόνης και.... τσίκνας.





Οι περισσότεροι κάτοικοι των πόλεων δεν μπορούσαν να επισκεφτούν την εξοχή λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί από την κυβέρνηση για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τα μέτρα που είναι σε ισχύ, μόνο για την Κυριακή του Πάσχα υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης 9 ατόμων σε εσωτερικό χώρο, από 2 οικογένειες και έως 12 ατόμων σε υπαίθριο χώρο, ώστε να γιορτάσουν όλοι μαζί το Πάσχα.

Μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα το χρονικό όριο απαγόρευσης κυκλοφορίας είναι από τις 22:00 μέχρι τις 05:00 ενώ από τη Δευτέρα του Πάσχα, επανακαθορίζεται από τις 23:00.

Οι κυρώσεις

1. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου 1, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων ευρώ.

2. Ειδικώς στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ.

