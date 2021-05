Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παγώνη: Μέσα Σεπτεμβρίου πετάμε τις μάσκες

Όπλο για την ανάσχεση του κορονοϊού είναι ο εμβολιασμός, τόνισε η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών. Τι είπε για τις παραδόσεις των εμβολίων και το φετινό καλοκαίρι.

Δεν απέχει πολύ η στιγμή που θα μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα χωρίς τη χρήση μάσκας, σύμφωνα με την πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας – Πειραιά, Ματίνα Παγώνη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κ. Παγώνη ανέφερε πως «μέσα Σεπτέμβρη θα πετάξουμε τις μάσκες, είναι το βασικό και θα νιώσουμε ελεύθεροι». Παράλληλα, πρόσθεσε πως «όταν τελειώσει το 90% των εμβολιασμών θα πετάξουμε τις μάσκες, τότε αναμένουμε να το έχουμε πετύχει».

Σύμφωνα με την πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας – Πειραιά, «οι εμβολιασμένοι μέχρι να γίνουν πάρα πολλοί πρέπει να φοράνε τη μάσκα, όταν ας πούμε πάνε σούπερ μάρκετ ή όταν πηγαίνουν σε κάποιο νοσοκομείο».

«Το ιικό φορτίο είναι ακόμα μεγάλο, ειδικά στην Αττική και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στις παραδόσεις των εμβολίων, η κ. Παγώνη σημείωσε πως «πρώτο μας όπλο για την ανάσχεση του κορονοϊού είναι ο εμβολιασμός. Ελπίζω να πάρουμε τις ποσότητες και τέλος Ιουνίου να κάνουμε τη σχετική ανοσία».

Όσον αφορά το φετινό καλοκαίρι, αναγνώρισε πως «θα είναι διαφορετικό. Θα πάμε διακοπές με κάποιες προφυλάξεις».

Τέλος, για το άνοιγμα της εστίασης η κ. Παγώνη επανέλαβε πως όταν υπάρχει μουσική αναγκαζόμαστε να μιλάμε δυνατά με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος μετάδοσης ειδικά σε κλειστούς χώρους. Όπως τόνισε, σε λίγες μέρες, όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί θα υπάρχει και μουσική.

