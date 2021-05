Κοινωνία

Lockdown: Ο παραβάτης ιερέας, η κομμώτρια και η... καντίνα

Λουκέτα, συλλήψεις και πρόστιμα για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων

«Πλούσιος» ο απολογισμός των ελέγχων από τις αρμόδιες Αρχές για παραβάτες των μέτρων λόγω κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, χθες, Μεγάλο Σάββατο έγιναν συνολικά 90.850 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 532 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού. Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 159.300€ και πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (80.042) με τις κυριότερες παραβάσεις να αφορούν:

Μη χρήση μάσκας

Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης

Μη τήρηση των ειδικών κανόνων λειτουργίας επιχειρήσεων

Μη τήρηση των μέτρων πρόληψης ασθενειών

Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις

«Καραμπινάτες» περιπτώσεις

Δυο συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας επιχειρήσεων και διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων .

Μία σύλληψη και επιβολή προστίμου 3.000€ σε ιδιοκτήτη καντίνας για παραβίαση των μέτρων πρόληψης ασθενειών, παραμονή πελατών στον εξωτερικό χώρο και από 300€ πρόστιμο σε τρεις 3 πελάτες για παραβίαση του περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

Πρόστιμο 1.000€ σε κομμωτήριο για υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας και υπέβαλε τακτικές μηνύσεις στον ιδιοκτήτη και τον προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος, στην Περιφέρεια Αττικής.

για υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας και υπέβαλε τακτικές μηνύσεις στον ιδιοκτήτη και τον προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος, στην Περιφέρεια Αττικής. Πρόστιμο 1.500€ σε ιερέα για παραβίαση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την τέλεση της θείας λειτουργίας, καθώς και από 300€ πρόστιμο σε 15 πιστούς για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

για παραβίαση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την τέλεση της θείας λειτουργίας, καθώς και από 300€ πρόστιμο σε 15 πιστούς για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μια σύλληψη και επιβολή προστίμου 3.000€ σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε σπίτι και από 300€ πρόστιμο σε 8 συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

σε σπίτι και από 300€ πρόστιμο σε 8 συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Μία παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια

Έλεγχοι εστίασης και εκδρομέων του Πάσχα

Η ΕΑΔ διενήργησε συνολικά 2.244 ελέγχους και δεν βεβαιώθηκε κανένα διοικητικό πρόστιμο. Κατά τη διάρκειά τους ελέγχθηκαν 1.407 φυσικά πρόσωπα από 652 οχήματα στον σταθμό διοδίων της Λ. Αθηνών – Κορίνθου κατά τις πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Από τους ελέγχους αυτούς οι 234 αφορούσαν σε βεβαιώσεις κίνησης εργαζομένων.

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν από τη Δευτέρα του Πάσχα και αφορούν την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υπό προϋποθέσεις, καθώς και την απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 23.00.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της κίνησης των οχημάτων και των μετακινούμενων με πλοία και αεροπλάνα κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα.

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στα διόδια 1.143 οδηγοί οχημάτων υποχρεώθηκαν σε αναστροφή από την Μ. Τετάρτη έως και το Μ. Σάββατο καθώς δεν είχαν τα απαραίτητα έγγραφα μετακίνησης, ενώ επιθεωρητές της ΕΑΔ μεταξύ των λοιπών μέτρων ελέγχου αξιοποίησαν φορητούς σαρωτές εγγράφων προκειμένου να διασταυρωθεί η γνησιότητά τους με αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και των λοιπών δημόσιων βάσεων δεδομένων.

