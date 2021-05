Τεχνολογία - Επιστήμη

SpaceX: Επιστροφή στη Γη μετά από 167 μέρες στο Διάστημα (βίντεο)

Η διαστημική κάψουλα προσθαλασσώθηκε στον Κόλπο του Μεξικού.

Η διαστημική κάψουλα της SpaceX, που μετέφερε στη Γη τέσσερις αστροναύτες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), προσθαλασσώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί ανοιχτά της Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, σύμφωνα με απευθείας μετάδοση από τη Nasa.

Η διαστημική κάψουλα μετέφερε στη Γη τους αστροναύτες του ISS, μετά την αποστολή τους για περισσότερες από 160 ημέρες στο διάστημα.

Το πλήρωμα, που απαρτίζεται από τρεις Αμερικανούς και έναν Ιάπωνα, δήλωσε ότι είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

Η διαστημική κάψουλα προσθαλασσώθηκε στις 02:56 τοπική ώρα (09:56 ώρα Ελλάδος) στον Κόλπο του Μεξικού, ανοιχτά της Πάναμα Σίτι, στην Φλόριντα, έπειτα από πτήση εξίμισι ωρών από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σύμφωνα με τη Nasa.

Οι Αμερικανοί Μάικλ Χόπκινς, Βίκτορ Γκλόβερ, Σάνον Ουόκερ και ο Ιάπωνας Σοίτσι Νογκούτσι ήταν τον Νοέμβριο οι πρώτοι αστροναύτες "επιχειρησιακής" αποστολής που μεταφέρθηκαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από την διαστημική εταιρεία του Ίλον Μασκ, η οποία καθιερώθηκε ως απαραίτητος εταίρος της Nasa.

Επτά αστροναύτες παραμένουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

