Ανείπωτος θρήνος: Πατέρας κηδεύτηκε μετά τη βάπτιση του μωρού του

Σκηνες αρχαίας τραγωδίας ανήμερα του Πάσχα, στα Χανιά.

Συγγενείς, φίλοι και συχωριανοί αποχαιρέτισαν τον Σήφη Κουτσογιαννάκη, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα παρέστησαν στη βάπτιση του μονάκριβου παιδιού του.

Όπως σημειώνει το Zarpanews.gr, δίπλα στο φέρετρο του Σήφη Κουτσογιαννάκη τοποθετήθηκε κολυμπήθρα, στην οποία βαπτίστηκε το μερικών μηνών παιδί του, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Πλατανιά. Αμέσως μετά, το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα, κηδεύτηκε κι ο πατέρας.

Ο Σήφης Κουτσογιαννάκης ενεπλάκη σε τροχαίο το Μεγάλο Σάββατο στην παλαιά Εθνική Οδό Χανίων – Κισάμου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες χτύπησε με τη μηχανή του σε σταθμευμένο όχημα. Αποτέλεσμα να βρει βρει φριχτό θάνατο, αφήνοντας πίσω του ένα μωρό.

ΠΗΓΗ: zarpanews.gr

