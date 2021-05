Καιρός

Ο καιρός την Δευτέρα του Πάσχα: Συννεφιά, βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Σε ποιες περιοχές αναμένονται τοπικές βροχές. Περιορίζεται η αφρικανική σκόνη. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Την Δευτέρα του Πάσχα αναμένονται αραιές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και τις βραδινές ώρες στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα θα περιοριστούν στην ανατολική και νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα παραμείνει σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, που μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 μποφόρ με εξασθένηση. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, που μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν, ενώ τη νύχτα υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και την Θράκη θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν. Τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και πιθανώς στην κεντρική - ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αργά τη νύχτα μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και το πρωί τοπικά 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα ανατολικά θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων και το βράδυ θα φτάσουν στο Θρακικό τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις, που μετά το μεσημέρι βαθμιαία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, που από αργά το απόγευμα στις Κυκλάδες θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικών διευθύνσεων μετά το μεσημέρι, με εξασθένηση. Η θερμοκρασί θα κυμανθεί από 18 έως 31 και στην Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται αραιές νεφώσεις, που από αργά το απόγευμα στα βόρεια θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι μέχρι το μεσημέρι σε βορειουτικούς με την ίδια ένταση. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στην περιοχή του Καστελλόριζου βαθμιαία έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Την Τρίτη του Πάσχα στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση από τα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

