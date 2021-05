Τοπικά Νέα

Καρά Τεπέ: Τσουρέκια και… πρόστιμα για τους πρόσφυγες

Ανήμερα του Μ. Σαββάτου βεβαιώθηκαν πολλά πρόστιμα, όπως καταγγέλlει η "Συνύπαρξη"

Δεκάδες πασχαλινά τσουρέκια με αβγό στα παιδιά Χριστιανών προσέφερε σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, στον προσωρινό καταυλισμό προσφύγων και μεταναστών στον Καρά Τεπέ η κίνηση πολιτών "Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο".

Μάλιστα τα μέλη της "Συνύπαρξης" βρεθηκαν αντιμέτωποι με την... έκπληξη μερίδας αστυνομικών που δεν γνώριζαν ότι ανάμεσα στους αιτούντες άσυλο υπάρχουν πολλοί Χριστιανοί.

Αυτό όμως που δεν γνώριζαν από την άλλη τα μέλη της "Συνύπαρξης" και ανέφερε στο stonisi.gr ο Στρατής Πάλλης, πρόεδρος της κίνησης είναι ότι ανήμερα του Μ. Σαββάτου βεβαιώθηκαν πολλά πρόστιμα ύψους 300 ευρώ στους αιτούντες άσυλο.

Σύμφωνα με τα όσα διηγήθηκαν πρόσφυγες στη "Συνύπαρξη', είχε δοθεί εντολή από τον καταυλισμό όσοι εξέρχονται από το πρωί, να επιστρέψουν το αργότερο στις 3 μετά το μεσημέρι.



Όμως τα λεωφορεία λόγω του Μεγάλου Σαββάτου πραγματοποίησαν λιγότερα δρομολόγια με αποτέλεσμα αρκετοί να επιστρέψουν μετά τις 3 έρι και να τους βεβαιωθούν πρόστιμα για άσκοπη μετακίνηση!

«Ωραία χριστιανική συμπεριφορά ανήμερα του Μ. Σαββάτου» σχολίασε ο Στρατής Πάλλης…

ΠΗΓΗ: stonisi.gr

