Εστίαση - Λαζάρου στον ΑΝΤ1: Πολλά τα κενά στην πρεμιέρα (βίντεο)

Ο γνωστός σεφ Λευτέρης Λαζάρου αναλύει τους λόγους για του οποίους δεν θα ανοίξει την Δευτέρα του Πάσχα το κατάστημά του. Ποια είναι τα προβλήματα.

Αποσαφηνίσεις για τους όρους λειτουργίας της εστίασης, ενόψει της πρεμιέρας την Δευτέρα, ζήτησε ο Λευτέρης Λαζάρου μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

Ο γνωστός σεφ σημείωσε πως δεν θα ανοίξει το μαγαζί του για δύο λόγους:

Πρώτος, όπως εξήγησε, η πολύ δύσκολη τροφοδοσία του εστιατορίου εν μέσω αργιών και ότι μετά απο 6,5 μήνες απραξίας θα ήταν εξαντλητικό το ωράριο των υπαλλήλων , προκειμένου να ετοιμάσουν το μαγαζί.

Και ο δεύτερος τα έργα ανάπλασης στο Μικρολίμανο, όπου βρίσκεται το κατάστημα του κ. Λαζάρου.

Στάθηκε και στην απαγόρευση μουσικής στα εστιατόρια. σχολιάζοντας τις δηλώσεις των ειδικών περί αποφυγής των δυνατών συζητήσεων, διερωτώμενος: "έχετε ακούσει να φωνάζουν μέσα σε εστιατόρια"...

Εκτίμησε ότι έτσι σπρώχνουμε τους νέους και πάλι στις πλατείες, "τσουβαλιάζοντας", όπως είπε χαρακτηριστικά, τα εστιατόρια, τα καφέ και τα καφέ μπαρ.

Ο Λευτέρης Λαζάρου αναφέρθηκε και στην απαγόρευση κυκλοφορίας στις 11 παρά τέταρτο το βράδυ, θεωρώντας πως είναι αδύνατο ενας πελάτης εστιατορίου της παραλιακής να φτάσει στο κέντρο της Αθήνας χωρίς να παραβιάσει τα χρονικά όρια.

"Καλύτερα να ανοίγαμε με τους όρους που κλείσαμε", σημείωσε, τέλος, ο κ. Λαζάρου, υπογραμμίζοντας ότι όταν η Πολιτεία θεσπίζει νόμους πρέπει να εξετάζει και την πρακτική τους αξία.

