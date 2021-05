Κοινωνία

Μένιος Φουρθιώτης: Οι πρώτες ώρες στις φυλακές Κορυδαλλού

Ο Μένιος Φουρθιώτης αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε όσα του καταλογίζονται. Tο ίδιο έκαναν και οι δύο συγκατηγορούμενοι.

Ο Μένιος Φουρθιώτης πήρε το δρόμο για τις φυλακές. Μετά από πολύωρη διαδικασία που ξεκίνησε το πρωί και ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ο παρουσιαστής κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο Μένιος Φουρθιώτης μεταφέρθηκε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα στην έκτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού και υποβλήθηκε σε μοριακό τεστ, ενώ θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού.

Ο Μένιος Φουρθιώτης, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε όσα του καταλογίζονται. «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν σκηνοθέτησα τις επιθέσεις που έγιναν στο σπίτι μου. Είμαι στόχος», φέρεται να είπε στην απολογία του ο Μένιος Φουρθιώτης.

Tο ίδιο έκαναν και οι δύο συγκατηγορούμενοι που προφυλακίζονται σε Λάρισα και Μαλανδρίνο. Φέρονται να προχώρησαν σε επιθέσεις στην κατοικία του, μετά από εντολή του παρουσιαστή, ώστε σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας να ασκήσει πίεση στις αρχές και να του επαναφέρουν την αστυνομική φρουρά που του είχε αφαιρεθεί.

«Ευελπιστούμε άμεσα να κατατεθούν αιτήσεις αποφυλάκισης μέσα στο επόμενο διάστημα και ευελπιστούμε άμεσα οι εντολείς μας να αφεθούν ελεύθεροι. Αρνήθηκαν τις κατηγορίες, δεν υπάρχει εμπλοκή τους στις ποινικές πράξεις. Ευελπιστούμε σε δεύτερο χρόνο η Δικαιοσύνη να αντιληφθεί τη μη εμπλοκή και του δεύτερου από τους δύο εντολείς μας», δήλωσε ο συνήγορος των δυο κατηγορουμένων Κωνσταντίνος Γώγος.

Oι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την αστυνομία, πυροβόλησαν με καλάσνικοφ κατά αστυνομικών της ΔΙΑΣ στα βόρεια προάστια στην προσπάθειά τους να διαφύγουν τα ξημερώματα της 16ης Απριλίου. Οι αστυνομικοί εκτός από τους κάλυκες βρήκαν και έναν σάκο στον οποίο υπήρχε dna του ενός.

«Στο σημείο της συμπλοκής με τους αστυνομικούς βρέθηκε τσάντα στην οποία υπήρχε το DNA μου. Ωστόσο από την πρώτη στιγμή ανέφερα στην προανακριτική μου κατάθεση πως η συγκεκριμένη τσάντα ήταν στο κανάλι και πράγματι την έχω κουβαλήσει. Τρανή απόδειξη αυτού ότι βρέθηκε DNA μου στον ιμάντα αυτής. Όμως στην τσάντα βρέθηκαν τρεις γενετικοί τύποι (DNA) και ο δικός μου σε καμμία περίπτωση δε βρέθηκε εντός της τσάντας», φέρεται να είπε στην κατάθεση του ένας από τους κατηγορούμενους.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τέταρτο άνδρα κατά τη διάρκεια των ερευνών για υπόθεση που αφορά παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, όμως αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν προέκυψε εμπλοκή του στην υπόθεση.

