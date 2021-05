Ατυχήματα κι εφέτος από βεγγαλικά και κροτίδες

Κοινωνία

Στην Ζάκυνθο ακρωτηριάστηκε 30χρονος. Εγκαύματα στο πρόσωπο υπέστη ένας 19χρονος στην Αργολίδα.

Του Σπύρου Λεβιδιώτη

Τα μεσάνυχτα του Μ. Σαββάτου ένας 30χρονος άναψε, σύμφωνα με πληροφορίες, μία κροτίδα στην αυλή του σπιτιού του στην περιοχή Γαϊτάνι Ζακύνθου. Η κροτίδα έσκασε στο αριστερό του χέρι πριν προλάβει να την πετάξει με αποτέλεσμα να ακρωτηριστεί ο καρπός του ενώ προκλήθηκαν τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα του.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ζακύνθου όπου νοσηλεύεται ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκε η αστυνομία από το προσωπικό του νοσοκομείου και διενεργείται προανάκριση.

Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας ένας 19χρονος υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο και στο θώρακα μετά από ανάφλεξη βεγγαλικού έξω από την εκκλησία της Αγίας Κυριακής.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Ναυπλίου ενώ στη συνέχεια κρίθηκε ότι έπρεπε να διακομισθεί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών όπου και νοσηλεύεται.

