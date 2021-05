Αθλητικά

Χάμιλτον: “Σίφουνας” στην Πορτογαλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτή ήταν η δεύτερη εφετινή νίκη του Χάμιλτον και συνολικά 97η στη σπουδαία καριέρα του Βρετανού.

Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ο νικητής στο πορτογαλικό γκραν πρι, το οποίο διεξήχθη σήμερα στην πίστα του Πορτιμάο και είναι ο τρίτος αγώνας της χρονιάς στη Φόρμουλα Ένα. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Mercedes άφησε στην δεύτερη θέση τον Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Βάλτερι Μπότας με την άλλη Mercedes. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο Χάμιλτον αύξησε στους οκτώ βαθμούς το προβάδισμά του έναντι του Φερστάπεν στην κατάταξη των οδηγών.

Αυτή ήταν η δεύτερη εφετινή νίκη του Χάμιλτον και συνολικά 97η στη σπουδαία καριέρα του Βρετανού, ο οποίος εκκίνησε από τη δεύτερη θέση (σ.σ. ο Μπότας ήταν πρώτος στην εκκίνηση). Με την επανεκκίνηση του αγώνα στον έβδομο γύρο (σ.σ. το αυτοκίνητο ασφαλείας μπήκε στην πίστα, όταν ο Κίμι Ραϊκόνεν τράκαρε την Alfa Romeo του «ομόσταυλού» του, Αντόνιο Τζιοβινάτσι), ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής έπεσε στην τρίτη θέση πίσω από τον Φερστάπεν. Όμως, ο Βρετανός... αντεπιτέθηκε και ανέκτησε την δεύτερη θέση από τον Ολλανδό τέσσερις γύρους πιο μετά, ενώ στη συνέχεια πήρε την πρωτοπορία, καθώς προσπέρασε τον Μπότας στη στροφή 1 του 20ου γύρου (από τους 66 του αγώνα), και κατάφερε να δει πρώτος την καρό σημαία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπότας αντιμετώπισε προς το τέλος του αγώνα πρόβλημα με τη μονάδα ισχύος του, ωστόσο πήρε τον επιπλέον βαθμό για τον ταχύτερο γύρο, καθώς «σβήστηκε» ο χρόνος μιας ακόμη πιο γρήγορης προσπάθειας του Φερστάπεν, ο οποίος είχε παραβιάσει τα όρια της πίστας.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα για το πορτογαλικό γκραν πρι έχει ως εξής:

Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1 ώρα 34:31.421 Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) + 29.148 Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) + 33.530 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 39.735 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 51.369 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 55.781 Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) + 1:03.749 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) + 1:04.808 Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/McLaren) + 1:15.369 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) + 1:16.463

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία/Mercedes) 69 βαθμοί Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 61 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 37 Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 32 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 28 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 22 Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/McLaren) 16 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 14 Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 8 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) 7 Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 5 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) 5 Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Mercedes 101 βαθμοί Red Bull-Honda 83 McLaren-Mercedes 53 Ferrari 42 Alpine-Renault 13 AlphaTauri-Honda 9 Aston Martin-Mercedes 5