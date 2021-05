Οικονομία

Μετρό: Στάση εργασίας και απεργία

Οι ημέρες και οι ώρες των κινητοποιήσεων, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Μετρό.

Κινητοποιήσεις, την ερχόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι του Μετρό (σωματείο ΣΕΛΜΑ).

Συγκεκριμένα, θα κάνουν στάση εργασίας, συμμετέχοντας στην κινητοποίηση της ΓΣΕΕ, την Τρίτη 4 Μαΐου. Η στάση εργασίας θα είναι από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09.00 το πρωί και από τις 21.00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Παράλληλα, η ΣΕΛΜΑ ανακοίνωσε πως θα συμμετάσχει στην κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας με 24ωρη απεργία την ερχόμενη Πέμπτη. Απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν ανακοινώσει για την ίδια μέρα και ΑΔΕΔΥ, ΕΚΑ, ΠΑΜΕ.

