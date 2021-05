Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Rapid test: Που βρέθηκαν τα περισσότερα θετικά το Μεγάλο Σάββατο

Το Μεγάλο Σάββατο πραγματοποιήθηκαν 17 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία σε όλη την χώρα.

Το Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου 2021, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, πραγματοποιήθηκαν 17 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 11 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 3.897 rapid test και ανευρέθηκαν 29 θετικά (0.74%).

Εν τω μεταξύ, λόγω της Κυριακής του Πάσχα και της γιορτής, δεν αναρτήθηκε από τον ΕΟΔΥ έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων:

1. ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΙΝΟΥ / 195 rapid test με 1 θετικό (0.51%) αφορά σε 1 γυναίκα 41 ετών

2. ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ / 230 αρνητικά rapid test

3. ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ: ΣΚΑΛΕΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / 245 rapid test με 3 θετικά (1.22%) αφορούν σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 18 έτη

4. ΠΕ ΕΒΡΟΥ: ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ / 2 αρνητικά rapid test

5. ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / 485 rapid test με 4 θετικά (0.82%) αφορούν σε 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη

6. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΤΕΛ / 252 αρνητικά rapid test

7. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ / 354 rapid test με 3 θετικά (0.85%) αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 72 έτη /

8. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ / 657 rapid test με 4 θετικά (0.61%) αφορούν σε 3 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 46 έτη

9. ΠΕ ΠΑΡΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ / 50 αρνητικά rapid test

10. ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΠΆΡΚΟ / 91 αρνητικά rapid test

11. ΠΕ ΡΟΔΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ / 168 αρνητικά rapid test

12. ΠΕ ΣΑΜΟΥ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ / 83 αρνητικά rapid test

13. ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: DRIVE THROUGH ΤΡΙΚΑΛΑ / 57 rapid test με 1 θετικό (0.64%) αφορούν σε 1 γυναίκα 61 ετών

14. ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΠΛΑΤΕΊΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / 443 rapid test με 12 θετικά (2.71%) αφορούν σε 4 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34.5 έτη

15. ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΠΛΑΤΕΊΑ ΛΌΓΓΟΥ / 48 αρνητικά rapid test

16. ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΠΛΑΤΕΊΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ / 41 αρνητικά rapid test

17. ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ: ΠΛΑΤΕΊΑ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΑΓΟΡΆΣ / 396 rapid test με 1 θετικό (0.25%) αφορά σε 1 άνδρα 26 ετών

