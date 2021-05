Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Χαμηλό επτά μηνών για θανάτους στην Ιταλία

Η ιταλική κυβέρνηση έχει δρομολογήσει τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.

Τον χαμηλότερο αριθμό θανάτων από την πανδημία του κορονοϊού, για τους τελευταίους επτά μήνες κατέγραψε σήμερα η Ιταλία, σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.

Συγκεκριμένα, τα περιστατικά κορονοϊού που ανακοινώθηκαν σήμερα είναι 9.148, με 144 θανάτους, ενώ χθες είχαν καταγραφεί 12.965 μολύνσεις και 226 άνθρωποι θάνατοι. Σε ό,τι αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας, οι ασθενείς με Covid-19 είναι 2 περισσότεροι από χθες, ενώ στους νοσοκομειακούς θαλάμους είναι 36 λιγότεροι.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει ανοίξει η εστίαση μαζί με τα θέατρα, τους κινηματογράφους και το 60% των σχολικών τάξεων των Λυκείων της χώρας. Αν όλα πάνε καλά, η διαδικασία χαλάρωσης θα συνεχιστεί βαθμιαία, με στόχο να ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουνίου. Νωρίτερα (στις 15 Μαΐου) αναμένεται να ανοίξουν οι παραλίες με συγκεκριμένα μέτρα προστασίας.

Σήμερα, οι αρμόδιες Aρχές έκαναν γνωστό ότι από τις 5 μέχρι τις 17 Μαΐου, πρόκειται να παραδοθούν στην Ιταλία πάνω από 2.100.000 δόσεις του εμβολίου της Pfizer. Ο στρατηγός Φραντσέσκο Φιλιουόλο, ο ειδικός επίτροπος αρμόδιος για την εκστρατεία εμβολιασμού, επιβεβαίωσε, τέλος, ότι αφού ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των ατόμων άνω των 65 ετών, πρόκειται να ξεκινήσει η χορήγηση σε όλες τις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και στους εργαζόμενους.

