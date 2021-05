Παράξενα

Γαλλία: Γκρίζα φάλαινα “πέρασε” για πρώτη φορά από τις γαλλικές ακτές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για ένα φαλαινάκι ηλικίας περίπου 15 μηνών, που έχει μήκος 8 μέτρα και κατά πάσα πιθανότητα έχασε τον δρόμο του.

(εικόνα αρχείου)

Έχοντας λοξοδρομήσει, πολύ μακριά από το σπίτι της στον Ειρηνικό Ωκεανό, μια γκρίζα φάλαινα θεάθηκε για πρώτη φορά αυτές τις ημέρες στα γαλλικά παράλια στη Μεσόγειο, όπως έγινε γνωστό σήμερα από το Εθνικό Δίκτυο Θαλάσσιων Θηλαστικών.

Πρόκειται για ένα φαλαινάκι ηλικίας περίπου 15 μηνών, που έχει μήκος 8 μέτρα και το οποίο τις προηγούμενες εβδομάδες «πέρασε» από το Μαρόκο, τη Νάπολη, τη Ρώμη και τη Γένοβα. Κατά πάσα πιθανότητα έχασε τον δρόμο του και βρέθηκε στη Μεσόγειο και τώρα προσπαθεί να βρει τη σωστή πορεία που θα το οδηγήσει πίσω στο φυσικό περιβάλλον του, στον βόρειο Ειρηνικό.

Αυτό το είδος της φάλαινας είχε παρατηρηθεί για τελευταία φορά στη Μεσόγειο το 2010, όταν θεάθηκε δύο φορές, στο Ισραήλ και την Ισπανία. Είναι η πρώτη φορά που «επισκέπτεται» τη Γαλλία, ανέφερε ο Αντριάν Γκανιέ, κτηνίατρος και μέλος του δικτύου, που παρατήρησε τη νεαρή φάλαινα στα ανοιχτά του Μπορμ-λε-Μιμοζά.

Η παρουσία του κήτους στα νερά αυτά είναι εντελώς ασυνήθιστη. Οι φάλαινες αυτές ζουν και μετακινούνται μεταξύ της Μπάχα Καλιφόρνια, τον χειμώνα, και της Αλάσκας, το καλοκαίρι.

«Είναι πιθανόν η φάλαινα, που γεννήθηκε στην Καλιφόρνια, να έχασε τον δρόμο της στη Θάλασσα του Μποφόρ και αντί να ξανακατέβει προς τον Ειρηνικό, να πήρε τον δρόμο προς τον Ατλαντικό και να βρέθηκε παγιδευμένη στη Μεσόγειο», εξήγησε ο Γκανιέ.

Η φάλαινα θεάθηκε αρχικά στην Αντίμπ και κατόπιν, την Πέμπτη, κοντά στο Μαντελιέ-Λα Ναπούλ. Την Παρασκευή, το λιμενικό του Μπορμ-λε-Μιμοζά κατάφερε να την οδηγήσει στα ανοιχτά. «Την συνοδεύσαμε στην πορεία της προς τα δυτικά και την αφήσαμε σε απόσταση ενός μιλίου από το ακρωτήριο Μπενά», είπε ο Γκανιέ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το φαλαινάκι θα συνεχίσει προς τις ισπανικές ακτές και θα βγει από το Γιβραλτάρ, για να ακολουθήσει την αντίστροφη πορεία, ανεβαίνοντας αυτήν τη φορά τον Ατλανικό.

«Φαίνεται ότι είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, όμως είναι αδυνατισμένη» γιατί στη Μεσόγειο δεν μπορεί να βρει το είδος της τροφής που καταναλώνει συνήθως», εξήγησε ο Γκανιέ.

Rare observation d'une baleine grise a l'entree du port de Bormes-les-Mimosas pic.twitter.com/OBKmUTC1Jn

— Le HuffPost (@LeHuffPost) May 2, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

SpaceX: Επιστροφή στη Γη μετά από 167 μέρες στο Διάστημα (βίντεο)

Οικουμενικός Πατριάρχης: Ως διάβαση βιώνουμε το Πάσχα κι εφέτος

Αγία Παρασκευή: Πήγαν στην Ανάσταση με... καραμπίνες