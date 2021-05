Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: όλο και πιο κοντά στο “τείχος ανοσίας”

Μέσα σε μια μέρα, εμβολιάστηκαν περισσότεροι από 2 εκ. πολίτες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είχαν χορηγηθεί 245.591.469 δόσεις εμβολίων κατά της COVID-19 ως το πρωί χθες Κυριακή, ανακοίνωσαν τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), ο βασικός ομοσπονδιακός φορέας προστασίας της δημόσιας υγείας.

Μέσα σε μια ημέρα, ο αριθμός των δόσεων που χορηγήθηκαν αυξήθηκε κατά 2,1 εκατ., υποδεικνύουν τα στοιχεία που ανακοίνωσαν τα CDC, που την 1η Μαΐου έκαναν λόγο για 243.463.471 χορηγηθείσες δόσεις.

Κατά την υπηρεσία, ως χθες είχαν λάβει τουλάχιστον μία δόση των εμβολίων τους 147.047.012 κάτοικοι των ΗΠΑ, εκ των οποίων 104.774.652 είχαν λάβει και τη δεύτερη, κατά συνέπεια θεωρείται ότι έχουν ανοσοποιηθεί πλήρως.

Στον απολογισμό συμπεριλαμβάνονται τα εμβόλια των Moderna και Pfizer/BioNTech, που χορηγούνται σε δύο δόσεις, και το μονοδοσικό της Johnson & Johnson.

