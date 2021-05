Αθλητικά

Η Μπαρτσελόνα πέρασε από το “Μεστάγια” με σούπερ Μέσι

Οι Καταλανοί πήραν ένα σπουδαίο τρίποντο πριν από τη «μητέρα των μαχών», με την Ατλέτικο, που μπορεί να κρίνει και τον τίτλο του πρωταθλητή.

Πολύτιμη νίκη, η οποία την διατηρεί στην «κούρσα» για τον τίτλο, πανηγύρισε την Κυριακή η Μπαρτσελόνα. Οι «μπλαουγκράνα» κατέβαλαν την αντίσταση της Βαλένθια στο «Μεστάγια» με 3-2, στο τελευταίο παιχνίδι για την 34η αγωνιστική της La Liga, και παραμένουν στο -2 από την πρωτοπόρο Ατλέτικο Μαδρίτης, την οποία υποδέχονται το προσεχές Σάββατο (8/5) στο «Καμπ Νου».

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των φιλοξενούμενων, καθώς, με δύο δικά του γκολ και ένα του Αντουάν Γκριεζμάν μέσα σε διάστημα 12 λεπτών, οι Καταλανοί, οι οποίοι έχαναν με 1-0, «γύρισαν» το παιχνίδι και προηγήθηκαν 3-1. Οι «νυχτερίδες» μείωσαν στο 83΄ σε 3-2, ωστόσο δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν και η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν πρόσθεσε άλλους τρεις βαθμούς στη συγκομιδή της.

Στο μεταξύ, σημαντική νίκη, στην προσπάθεια που καταβάλλει για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, πέτυχε η Βιγιαρεάλ, επικρατώντας της Χετάφε στο «Εστάντιο ντε λα Θεράμικα» με 1-0. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, το «κίτρινο υποβρύχιο» εκμεταλλεύθηκε την «γκέλα» της Μπέτις, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Βαγιαδολίδ, και «σκαρφάλωσε» στην έκτη θέση της βαθμολογίας που χαρίζει ένα εισιτήριο για τους ομίλους του Europa League. Από την πλευρά της, η ομάδα από τη Σεβίλη, με την... υποχώρησή της στην έβδομη θέση, κατέχει αυτή τη στιγμή μια θέση στα πλέι οφ του Europa Conference League

