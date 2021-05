Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ: αναβολή λόγω εισβολής οπαδών!

Εκατοντάδες οπαδοί των «κόκκινων διαβόλων», εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο του «Ολντ Τράφορντ», διαμαρτυρόμενοι κατά της διοίκησης της ομάδας.

Στην απόφαση να αναβάλουν το ντέρμπι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Λίβερπουλ, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Premier League, προχώρησαν οι άνθρωποι της διοργανώτριας αρχής, σε συνεργασία με τους δύο συλλόγους και την αστυνομία του Μάντσεστερ.

Περίπου δύο ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης, περίπου 200 οπαδοί των «κόκκινων διαβόλων» εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο του «Ολντ Τράφορντ». Ήθελαν, με τον τρόπο αυτό, να διαμαρτυρηθούν κατά της ιδιοκτησίας της οικογένειας Γκλέιζερ και την - αρχική - εμπλοκή της ομάδας στην European Super League.

Το παιχνίδι επρόκειτο να αρχίσει στις 18:30 ώρα Ελλάδας, ωστόσο έπειτα από μία ώρα πάρθηκε η απόφαση για την οριστική αναβολή του. Είναι χαρακτηριστικό πως οι αποστολές των δύο ομάδων δεν έφυγαν ποτέ από τα ξενοδοχεία, στα οποία είχαν καταλύσει και μόνο η διαιτητική ομάδα ήταν στο «Ολντ Τράφορντ».

«Μετά από συζητήσεις ανάμεσα στην Αστυνομία, την Premier League, το Διοικητικό Συμβούλιο του Μάντσεστερ και τους συλλόγους, το παιχνίδι μας κόντρα στη Λίβερπουλ αναβάλλεται για λόγους ασφάλειας και προστασίας, έπειτα και από τις διαμαρτυρίες που προηγήθηκαν» αναφέρει σχετικά η ανακοίνωση που εξέδωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η Premier League θα ανακοινώσει εντός των ημερών τη νέα ημέρα διεξαγωγής του ντέρμπι.

