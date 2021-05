Κόσμος

Βραζιλία: χειροπέδες σε στέλεχος του καρτέλ ναρκωτικών της Μεδεγίν

Ένας από τους συνεχιστές του καρτέλ που ίδρυσε ο Εσκομπάρ, εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Βραζιλία.

Οι βραζιλιανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Κυριακή ότι συνελήφθη κοντά στο Ρίο ντε Τζανέιρο Κολομβιανός διακινητής ναρκωτικών, στέλεχος του καρτέλ της Μεδεγίν, που καταζητείτο από την Ιντερπόλ.

«Είχε καταδικαστεί το 2019 στην Κολομβία για διακίνηση ναρκωτικών και έκτοτε θεωρείτο φυγάς», ανέφερε μέσω Twitter η βραζιλιάνικη ομοσπονδιακή αστυνομία, διευκρινίζοντας πως τον συνέλαβε στο σπίτι όπου ζούσε στη Ντούκε τζι Κασίας, βόρειο προάστιο του Ρίο.

Οι αρχές δεν αποκάλυψαν τα στοιχεία του φερόμενου ως διακινητή ναρκωτικών, πάντως σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1 ονομάζεται Έφε Σάλιβαν Λοαΐσα Ντουράνγκο και είναι 36 ετών.

Μετά τη φυγή του στη Βραζιλία «συντόνιζε (…) αγορές, πωλήσεις και τη διακίνηση κοκαΐνης, μορφίνης, ηρωίνης και μεθαμφεταμίνης για λογαριασμό διεθνούς οργάνωσης εμπορίας ναρκωτικών και λάμβανε γι’ αυτό μεγάλα χρηματικά ποσά, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές», διευκρίνισε η ομοσπονδιακή αστυνομία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Agencia Brasil, η καταδίκη του το 2019 αφορούσε τον ενεργό ρόλο του στη διακίνηση ναρκωτικών από την Κολομβία με προορισμό τη Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

«Θα παραμείνει φυλακισμένος στο Ρίο ως την έκδοσή του στις ΗΠΑ», προσέθεσε η ομοσπονδιακή αστυνομία.

Καθώς ο ύποπτος καταζητείτο από την Ιντερπόλ κατόπιν αιτήματος των αρχών των ΗΠΑ, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας να εγκρίνει «ένταλμα σύλληψης ενόψει της έκδοσής του».

Το καρτέλ της Μεδεγίν ίδρυσε τη δεκαετία του 1970 ο Πάμπλο Εσκομπάρ, ο οποίος κατόπιν μετατράπηκε στον πιο γνωστό διακινητή ναρκωτικών στον κόσμο, σπέρνοντας τον τρόμο και διοικώντας με σιδηρά πυγμή την αληθινή αυτοκρατορία των ναρκωτικών που οικοδόμησε μέχρι τον θάνατό του το 1993.

