Ναυτική τραγωδία στο Μπανγκλαντές

Τουλάχιστον 25 νεκροί μετά την σύγκρουση πλοίων σε ποτάμι.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα το πρωί μετά την σύγκρουση δύο πλοίων σε ποτάμι στο κεντρικό Μπανγκλαντές, σύμφωνα με την αστυνομία.

"Έχουμε διασώσει 5 ανθρώπους και περισυλλέξει 25 πτώματα", δήλωσε στο AFP ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Μιράζ Χοσάιν.

Η σύγκρουση ανάμεσα στα δύο πλοία, το ένα από τα οποία μετέφερε τουλάχιστον 30 επιβάτες, σημειώθηκε στον ποταμό Πάντμα, κοντά στην πόλη Σιμπσάρ, στο κεντρικό τμήμα του Μπανγκλαντές.

