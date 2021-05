Κοινωνία

Κορονοϊός: αστυνομικός “έριξε” πρόστιμο σε συνάδελφο του που δεν φορούσε μάσκα

Ο απείθαρχος αστυνομικός πήγε να ψωνίσει σε σούπερ μάρκετ χωρίς να φοράει προστατευτική μάσκα και δεν ήταν η πρώτη φορά…

Αστυνομικός "έριξε" πρόστιμο 300 ευρώ σε συνάδελφο του, για μη χρήση μάσκας!

Το περιστατικό έγινε πρόσφατα σε κατάστημα σούπερ μάρκετ της Αχαΐας, όταν η Αστυνομία κλήθηκε από την προϊσταμένη της επιχείρησης γιατί ο συγκεκριμένος άνδρας, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, αρνείτο να φορέσει την μάσκα του ενώ ψώνιζε.

Οι αστυνομικοί έφθασαν στο κατάστημα και αμέσως επέβαλλαν το προβλεπόμενο πρόστιμο στον αστυνομικό ο οποίος καλείται τώρα να πληρώσει για την επιμονή του να μην συμμορφωθεί στα προβλεπόμενα μέτρα για την μη διασοπρά του κορονοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news ο συγκεκριμένος αστυνομικός φέρεται να είχε προκαλέσει και πάλι προβλήματα, μη χρησιμοποιώντας μάσκα στη διάρκεια επισκέψεών του στο ίδιο κατάστημα.

