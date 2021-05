Αθλητικά

ΝΒΑ: “διαστημική” εμφάνιση από τον Αντετοκούνμπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Greek Freak έριξε… στο καναβάτσο τον Κέβιν Ντουράντ και τους Μπρούκλιν Νετς.

Μεγαλειώδης παράσταση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που σημείωσε 49 πόντους-κάνοντας ρεκόρ σεζόν- και επισκίασε τον Κέβιν Ντουράντ καθώς οι οικοδεσπότες Μιλγουόκι Μπακς κέρδισαν τους Μπρούκλιν Νετς με 117-114, διατηρώντας τις ελπίδες τους να τερματίσουν πρώτοι στην περιφέρεια της Ανατολής, για την τρίτη συνεχόμενη σεζόν.

Ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχασε το παιχνίδι της Παρασκευής ενάντια στους Σικάγο Μπουλς, λόγω τραυματισμού στον δεξιό αστράγαλο, πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση για να φτάσει στο τρίτο μεγαλύτερο σκορ-πόντων της καριέρας του και το πιο μεγάλο, μετά τους 50 πόντους που πέτυχε ενάντια στους Γιούτα Τζαζ στις 25 Νοεμβρίου 2019.

Στα 35:40 λεπτά χρόνου συμμετοχής του ο Ελληνας σούπερ σταρ, είχε 17/28 δίποντα, 4/8 τρίποντα και 3/6 βολές, μάζεψε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ, και έκανε ένα κλέψιμο, τρία μπλοκ και μόλις ένα λάθος

Ο Κρις Μίντλετον με 26 πόντους και 11 ριμπάουντ 11/6 και Τζρου Χόλιντεϊ με 18 πόντους ήταν οι δύο που τον ακολούθησαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Εστίαση: Πρεμιέρα μετά από έξι μήνες λουκέτου - Τα μέτρα

Κορονοϊός – ΗΠΑ: όλο και πιο κοντά στο “τείχος ανοσίας”

Κορονοϊός - Κατσανέβας: Επιδεινώθηκε η υγεία του