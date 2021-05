Υγεία - Περιβάλλον

“Επιχείρηση Ελευθερία”: πάνω από 6 εκ. εμβολιασμοί το επόμενο δίμηνο

Επιταχύνονται οι ρυθμοί των εμβολιασμών. Στα 1.500 συνολικά τα εμβολιαστικά κέντρα. Πόσα εμβόλια θα παραδώσει κάθε εταιρεία στη χώρα μας, τους επόμενους δυο μήνες.

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι εμβολιασμοί στη χώρα κατά της Covid - 19, που συνεχίζονται κανονικά μετά τη διακοπή για την ημέρα του Πάσχα.

Υπενθυμίζεται ότι τώρα εμβολιάζονται πολίτες 30-39 ετών (με το εμβόλιο της AstraZeneca), 40-44 (με το εμβόλιο της AstraZeneca), 45-49 με όλα τα εμβόλια, πολίτες άνω των 50 ετών, πολίτες με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Υγείας τις πρώτες ημέρες του Μαΐου θα γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα είναι διαθέσιμα όλα τα εμβόλια για την ηλικιακή ομάδα των 40-44.

Αυτό το μήνα ξεκινά η τρίτη φάση της Επιχείρησης «Ελευθερία». Από 5 Μαΐου αυξάνεται η δυναμικότητα του συστήματος με την ανάπτυξη στο σύνολο 1.500 εμβολιαστικών κέντρων με στόχο να γίνουν μέχρι και 2,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί και τον Ιούνιο μέχρι τα 4 εκατομμύρια εμβολιασμοί.

Σε σχέση με τις παραδόσεις για τους επόμενους δύο μήνες, από την εταιρεία Pfizer θα παραδοθούν 2.150.000 δόσεις το Μάιο και 2.425.000 τον Ιούνιο. Από την εταιρεία Moderna θα παραλάβουμε 354.000 το Μάιο και 308.000 τον Ιούνιο. Από την εταιρεία Johnson & Johnson, 300.000 δόσεις το Μάιο, 960.000 δόσεις τον Ιούνιο. Η εταιρεία AstraZeneca δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τις παραδόσεις του επόμενου διμήνου. Αναμένουμε έναν αριθμό δόσεων 450.000-500.000 για κάθε μήνα.

