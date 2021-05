Οικονομία

Επιδότηση πάγιων δαπανών: πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων

Ο προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται στα 500 εκ. ευρώ. Ποιες δαπάνες θα επιδοτηθούν και με ποιο τρόπο.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης η οποία θα καθορίζει τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών ώστε μέσα στο Μάιο να ανοίξει και η σχετική πλατφόρμα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών, η πίστωση των ποσών στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του μήνα με αρχές Ιουνίου. Μέσω του συγκεκριμένου μέτρου, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 30.000 με 50.000 επιχειρήσεις.

Η επιδότηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της έκδοσης πιστωτικού το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Δηλαδή, ο δικαιούχος αντί να εισπράξει ένα χρηματικό ποσό, θα λάβει μία πίστωση με την οποία η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει υποχρεώσεις όπως ο φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές, κ.α. Μάλιστα η επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών.

Το ύψος της ενίσχυσης που θα λάβουν οι επιχειρήσεις θα υπολογιστεί ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 αφαιρουμένων των ενισχύσεων που έχουν λάβει από το κράτος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία.

Τα κριτήρια για να θεωρείται μια επιχείρηση επιλέξιμη για το συγκεκριμένο μέτρο είναι :

να ανήκει σε πληττόμενους κλάδους.

να έχει υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούται.

να παρουσιάζει ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά της είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά της για το 2020.

να εμφανίζει πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Σημειώνεται ότι ειδικά για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα δίνεται έμφαση στη ζημιά και όχι στη πτώση του τζίρου.

να μην ήταν προβληματική το 2019 εκτός κι αν ανήκει στις πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις.

Οι δαπάνες που θα επιδοτούνται αφορούν:

παροχές σε εργαζόμενους

ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων

ενέργεια

ύδρευση

τηλεπικοινωνίες

ενοίκια

λοιπά λειτουργικά έξοδα

χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα προσδιοριστεί αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων και θα διαφοροποιείται ανάλογα με τη πτώση τζίρου. Το ποσοστό θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις με πτώση τζίρου άνω του 60%.

Το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης :

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019. Ειδική μέριμνα θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν επιδότηση έχουν την υποχρέωση να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

