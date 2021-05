Πολιτισμός

Το “Special Report” στα παρασκήνια της ταινίας “Ο Άνθρωπος το Θεού” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ρίτσα Μπιζόγλη και η κάμερα του “Special Report” μας ταξίδεψαν στα παρασκήνια μιας πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής ταινίας, που εξιστορεί την πολύπαθη ζωή του Αγίου Νεκταρίου.

Το «Special Report» την Κυριακή του Πάσχα, στις 00:45, ήταν αφιερωμένο σε μια ιστορία που μιλά τόσο για τη θεϊκή πίστη, όσο και για την ανθρώπινη θέληση. Η Ρίτσα Μπιζόγλη και η κάμερα της εκπομπής μας ταξίδεψαν στα παρασκήνια μιας πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής ταινίας.

Το «Man of God» («Άνθρωπος του Θεού»), η ταινία που εξιστορεί την πολύπαθη ζωή του Αγίου Νεκταρίου και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2021, δε μιλά μόνο για τον βίο ενός Αγίου που έζησε ανάμεσά μας, αλλά κυρίως για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τα εμπόδια που ξεπέρασε. Το «Special Report» βρέθηκε αποκλειστικά στα γυρίσματα της ταινίας, που πραγματοποιήθηκαν υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας, σε σημεία-ορόσημα της ζωής του Αγίου Νεκταρίου. Από μία αγορά του Καΐρου, που στήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, ως την Ιερά Μονή Πεντέλης, το Δρομοκαΐτειο, αλλά και την Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, την οποία έχτισε μόνος του και έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Η σκηνοθέτης της ταινίας, Γιελένα Πόποβιτς, μιλά στην εκπομπή για το όραμά της να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη ζωή αυτού του σημαντικού για την Ορθοδοξία Αγίου, αλλά και τις πρωτόγνωρες συνθήκες υπό τις οποίες το κατάφερε, ενώ ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Άρης Σερβετάλης, εκμυστηρεύεται τις προκλήσεις, αλλά και τα διδάγματα που του έφερε ο ρόλος του Αγίου Νεκταρίου.

Η Ρίτσα Μπιζόγλη συνάντησε επίσης τον διάσημο Αμερικανό ηθοποιό Μίκι Ρουρκ, που βρέθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο των γυρισμάτων της διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής. Ο Μίκι Ρουρκ εξηγεί γιατί ο ρόλος που υποδύθηκε ήταν ένας από τους πιο δύσκολους στην επιτυχημένη καριέρα του, ενώ απαντά χωρίς περιστροφές εάν πιστεύει σε θαύματα.

#SpecialReportGR

Facebook: SpecialReportGR

Twitter: SpecialReportGR

Instagram: specialreportgr

Ειδήσεις σήμερα:

“Η Φάρμα”: Πασχαλινό γλέντι με Τσαμπά, αποχώρηση και εντάσεις (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με φονικά μυστικά, κόντρες και ανατροπές (εικόνες)

Άγιος Γεώργιος: Ο βίος, τα μαρτύρια και τα θαύματά του

Gallery