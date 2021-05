Πολιτική

Το μήνυμα Δένδια για την γιορτή του Αγίου Γεωργίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος είναι πολιούχος του ελληνικού στρατού και του πεζικού ανάρτησε στο twitter ο ΥΠΕΞ.

Μήνυμα για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος είναι πολιούχος του ελληνικού στρατού και του πεζικού ανάρτησε στο λογαριασμό του στο twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Χρόνια πολλά στη Γεωργία και τον Γιώργο, που εορτάζουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή! Χρόνια πολλά επίσης στον Ελληνικό Στρατό και το Πεζικό, προστάτης των οποίων είναι ο 'Αγιος Γεώργιος», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

«Ίσως δεν το ξέρετε, Γιώργος είναι το δεύτερό μου όνομα, είναι το όνομα της μάνας μου. Είναι ένας άγιος ο οποίος υπήρχε πάντοτε μέσα στο σπίτι μας», πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Εστίαση: Πρεμιέρα μετά από έξι μήνες λουκέτου - Τα μέτρα

ΝΒΑ: “διαστημική” εμφάνιση από τον Αντετοκούνμπο

“Επιχείρηση Ελευθερία”: πάνω από 6 εκ. εμβολιασμοί το επόμενο δίμηνο