Γεωργιάδης για Εστίαση: Πιο αργά σε καφέ και εστιατόρια από τις 15 Μαϊου

Αλλαγή ωραρίου στην εστίαση από τις 15 Μαΐου, όταν ανοίγει ο τουρισμός, προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης. Τι είπε για την απουσία της μουσικής.

«Ανοίγουμε την εστίαση αλλά ο ιός δεν έχει φύγει. Το σύνθημα ότι πέρασε ο κίνδυνος δεν έχει δοθεί» τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης. «Κανένας δεν θέλει να περιορίσει την ελευθερία κανενός, αλλά πρέπει να κρατηθεί ο ιός υπό έλεγχο», συμπλήρωσε.

Μέχρι έξι άτομα στα τραπέζια, με κωδικό 6 και αναχώρηση στις 22:45, υπενθύμισε ο υπουργός προσθέτοντας ότι με το άνοιγμα του τουρισμού στις 15 Μαΐου, στόχος είναι να ανακοινωθεί πιο διευρυμένο ωράριο «πάντα υπό την αίρεση ότι ο ιός θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία. Κάθε εβδομάδα θα συνεχίσει να συνεδριάζει η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων. Σήμερα δεν επιστρέφουμε στην παλιά μας ζωή κάνουμε ένα βήμα προς την κανονικότητα», τόνισε.

Αναμφίβολα υπάρχουν εργαζόμενοι που μένουν σε αναστολή και ζητώ συγγνώμη, καθώς δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις πρόσβαση σε εξωτερικό χώρο, πρόσθεσε ο υπουργός.

Είμαστε δίπλα στους ανθρώπους της εστίασης, είπε ο κ. Γεωργιάδης και αναφέρθηκε σε χιλιάδες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανοίξουν καθώς δεν έχουν τον προβλεπόμενο ανοιχτό χώρο. Υπενθύμισε ότι σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, τα «κουρεμένα» ενοίκια θα ισχύσουν και τον Μάιο, με τα ίδια κριτήρια που εφαρμόστηκαν και τον Απρίλιο, και στις 10 Μαΐου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος του υπουργείου Ανάπτυξης προκειμένου να χορηγηθεί το κεφάλαιο για την επανεκκίνηση μέσω ΕΣΠΑ, ενώ ξεκινάει μέσα στο μήνα και το πρόγραμμα του υπουργείου Οικονομικών για την πληρωμή των παγίων.

Μίλησε επίσης για θριαμβευτική εικόνα εμβολιασμού από τη νέα γενιά «που έβαλε τα γυαλιά στους μεγαλύτερους με νοοτροπία που κινεί την Ελλάδα μπροστά».

Ως προς την απαγόρευση μουσικής είπε ότι ήταν απαίτηση των γιατρών, καθώς «μιλώντας πιο δυνατά εκπνέεις με μεγαλύτερη ταχύτητα τα σταγονίδια, αυξάνοντας την πιθανότητα να κολλήσει κάποιος διπλανός που έχει βγάλει τη μάσκα για να φάει».

Επίσης διευκρίνισε ότι τα εστιατόρια που είναι στα ξενοδοχεία λειτουργούσαν όλο το διάστημα για τους ενοίκους, ενώ θα συνεχίσουν να μην λειτουργούν τα μπαρ.

Σχετικά με τα γυμναστήρια θα ανακοινωθεί πρόγραμμα στήριξης μέσω ΕΣΠΑ, αναγνωρίζουμε, πρόσθεσε ο ίδιος, ότι είναι σε πολύ δυσμενή θέση και θα έχουν ειδική μεταχείριση.

