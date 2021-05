Κόσμος

Γερμανία: εξαρθρώθηκε δίκτυο παιδικής πορνογραφίας “μαμούθ”

Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα στο κόσμο καθώς αριθμεί μερικές εκατοντάδες χιλιάδες μέλη!

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα την εξάρθρωση ενός δικτύου παιδικής πορνογραφίας στο Darknet, το οποίο παρουσιαζόταν ως ένα "από τα μεγαλύτερα στον κόσμο" και είχε περισσότερα από 400.000 μέλη.

Η εξάρθρωση της πλατφόρμας "BOYSTOWN", η οποία υπήρχε από το 2019, έγινε στα μέσα του Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τρεις Γερμανοί συνελήφθησαν έπειτα από έρευνα μηνών ειδικής μονάδας της αστυνομίας της Γερμανίας υπό τον συντονισμό της Europol και με τη συνεργασία των αστυνομιών της Ολλανδίας, της Σουηδίας, της Αυστραλίας, των ΗΠΑ και του Καναδά.

Άλλος ένας, ο οποίος διαμένει στην Παραγουάη, αποτελεί αντικείμενο διεθνούς εντάλματος σύλληψης βάσει του οποίου θα πρέπει να παραδοθεί στις γερμανικές αρχές. Η αστυνομία δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματά τους.

"Η πλατφόρμα είχε διεθνή εμβέλεια και εξυπηρετούσε στην ανταλλαγή πορνογραφικού υλικού με ανήλικους μεταξύ των μελών της", κυρίως φωτογραφίες ή βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση αγοριών.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται "εικόνες σοβαρής σεξουαλικής κακοποίησης σε πολύ μικρά παιδιά", διευκρινίζει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Για τους τρεις από τους τέσσερις, ηλικίας αντίστοιχα 40, 49 και 58 ετών, υπάρχουν υποψίες "ότι ήταν οι διαχειριστές της πλατφόρμας παιδικής πορνογραφίας". Πέραν της διαχείρισης του δικτύου, ήταν επίσης αρμόδιοι "παρακολούθησης πελατών", διευκρινίζει η αστυνομία.

Ο τέταρτος, ένας άνδρας ηλικίας 64 ετών, είναι ύποπτος ότι ήταν ένας από τους πιο ενεργούς χρήστες της πλατφόρμας και ότι είχε αναρτήσει περισσότερα από 3.500 μηνύματα.

