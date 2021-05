Κοινωνία

Καιρός – Κυριακή του Πάσχα: θερμοκρασίες ρεκόρ σε πολλές περιοχές

Ακόμη και 13,5 βαθμούς Κελσίου, πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, «σκαρφάλωσε ο υδράργυρος» σε ορισμένες περιοχές.

Την Κυριακή του Πάσχα οι θερμοκρασίες ήταν από 7 έως 13,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, σε πολλές περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν πολλά κατά τόπους νέα θερμοκρασιακά ρεκόρ για το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου.

Ενδεικτικό του πόσο υψηλές ήταν οι μέγιστες θερμοκρασίες χθες, είναι οι μεγάλες αποκλίσεις των μεγίστων θερμοκρασιών, σε σχέση με τις μέσες μέγιστες τιμές τους στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου κατά τη δεκαετία 2010-2019, με βάση επιλεγμένους μετεωρολογικούς σταθμού του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr.

Η απόκλιση των μεγίστων θερμοκρασιών σε αρκετά σημεία ξεπέρασε τους 7-9 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κρήτη, όπου η ζέστη ήταν πρωτοφανής γι' αυτή την περίοδο του έτους, οι μέγιστες θερμοκρασίες ήταν έως και 13,5 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

