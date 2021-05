Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Συνάντηση Κικίλια με τον πρώτο εμβολιασθέντα στην Ελλάδα - Τι είπαν

Με τον Μιχάλη Γιοβανίδη, τον πρώτο συμπολίτη που εμβολιάστηκε κατά του κορονοϊού, συναντήθηκε ο υπουργός Υγείας. Η ανάρτηση του Βασίλη Κικίλια.

«Το μόνο που μπορεί να σε σώσει είναι το εμβόλιο», μου είπε ο Μιχάλης Γιοβανίδης, ο πρώτος συμπολίτης μας που εμβολιάστηκε δίνοντας το παράδειγμα σε όλους μας.

Ήταν πολύ χαρούμενος που είναι προστατευμένος και μου έκανε εντύπωση η ζωντάνια και ο δυναμισμός που εξέπεμπε» έγραψε στο λογαριασμό του στο Facebook ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας μετά τη συνάντηση που είχε με τον Μ. Γιοβανίδη.

«Τον συναντήσαμε σήμερα που επισκεφτήκαμε τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στα Μελίσσια, μαζί με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου και ανταλλάξαμε ευχές με ωφελούμενους και προσωπικό.

Η Επιχείρηση "Ελευθερία" προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, πάντα με ασφάλεια και σεβασμό προς τους πολίτες. Πλέον, όλοι οι πολίτες άνω των 30 ετών μπορούν να κλείνουν το ραντεβού τους.

Στην ηλικιακή ομάδα 45-49 που άνοιξε το Μ. Σάββατο, μέχρι χθες βράδυ είχαν κλείσει τα ραντεβού τους 170.000 συμπολίτες μας», κατέληξε ο υπουργός Υγείας".

